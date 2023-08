Olbia: inaugurata la mostra "Un Mare D’Aria"

Olbia. E' stata inaugurata questa mattina intorno alle 11, la mostra "Un Mare D’Aria" di lnflatable Art delle "Gallerie Sardegna" gestite da Nhood Services ltaly. Da oggi, 1° Agosto al 29 Ottobre 2023 nei Centri Commerciali di Olbia, Sassari e Cagliari si libereranno in volo creature marine favolose: sarà come esplorare le ricchezze della vita sottomarina dalla prospettiva del fondale avendo sempre al centro l'importanza del rispetto del Pianeta e la sua conoscenza.

All'evento inaugurale - davanti alla stampa, turisti e cittadini curiosi - ha partecipato anche la vicesindaca del Comune di Olbia, Sabrina Serra che prima di tagliare il nastro ha dichiarato: "Importante evento per la sostenibilità del nostro ambiente e in questo caso del nostro mare. E' il terzo anno che voi organizzatori proponete un evento di questo tipo ed è il terzo anno che noi come amministrazione lo sosteniamo. Riteniamo importante e fondamentale il rapporto, la collaborazione tra pubblico e privato in politiche così - mi ripeto - importanti. Soprattutto in un luogo frequentato anche da tanti turisti che ci scelgono per la bellezza del nostro mare e natura che per continuare ad essere bella ed attrattiva ha bisogno di essere tutelata e valorizzata a partire da tutti. Vedere queste creature marine che svolazzano nell'aria è sicuramente un bel messaggio anche per i più piccoli. Come amministrazione stiamo cercando di portare avanti politiche rivolte in questo senso, alla tutela dell'ambiente, un esempio è l'ordinanza che vieta il fumo, divieto dell'utilizzo della plastica durante gli eventi".

