Olbia: in scadenza il bando per direttore Scuola civica di Musica

Olbia, 3 novembre 2019- Il Comune di Olbia informa che è indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio, finalizzata alla formazione di una

graduatoria per il conferimento dell’incarico di Direttore Didattico-Artistico della Scuola Civica di Musica del Comune di Olbia, con rapporto di tipo professionale disciplinato dalle leggi vigenti, secondo le forme giuridiche della collaborazione autonoma senza vincolo di subordinazione, a

tempo determinato della durata di 10 mesi (annualità 2019/2020), rinnovabili per un massimo di ulteriori due anni formativi (annualità 2020/2021 – 2021/2022) della durata di 10 mesi ciascuno, presumibilmente decorrenti dal 01/10 al 31/07 di ogni anno.

Il Direttore Didattico-Artistico svolgerà la propria attività presso la Scuola Civica di Musica delComune di Olbia per un numero non inferiore di 20 ore settimanali ripartite secondo le esigenze didattiche.

Il compenso per ciascun anno scolastico (10 mesi) sarà pari a € 20.501,50 al lordo delle trattenute di legge.

Il compenso onnicomprensivo del Direttore è remunerativo di tutte le attività connesse all’espletamento dell’incarico, comprese le attività per riunioni per fini didattici, di programmazione e di gestione della scuola, nonché le attività collaterali e promozionali (saggi, concerti, concorsi etc.).

Bando selezione Direttore Scuola Civica di Musica approvato con determinazione n. 4364 del 21/10/2019.

Tutti gli emolumenti sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a norma di legge.

Si precisa che l’assegnazione degli ulteriori incarichi annuali (annualità 2020/2021 – 2021/2022) della durata di 10 mesi ciascuno, è subordinata alla concessione del finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna.

In mancanza di detto finanziamento non si procederà al rinnovo del contratto.

Il direttore Didattico – Artistico, in conformità all’articolo 6 dello Statuto e Regolamento della Scuola Civica di Olbia: ha la responsabilità diretta del buon andamento e del perseguimento delle finalità della scuola;

o coordina l’attività didattica, dirige quella artistica e di pubblico spettacolo, e cura la realizzazione delle attività straordinarie; o monitora l’azione dei docenti e degli allievi; o organizza la parte tecnica dell’ attività artistica;

o vigila sul regolare adempimento degli orari scolastici da lui stesso determinati e dei programmi di insegnamento;

entro il mese di gennaio di ogni anno, presenta al responsabile della scuola, per l’approvazione da parte della giunta comunale, il programma didattico – artistico che deve contenere:

a) il programma dell’attività didattica con i corsi che si intende attivare;

b) il programma delle iniziative didattiche di spettacolo e delle manifestazioni della scuola;

c) le scelte culturali per l’anno successivo che fanno riferimento all’attività di formazione e di aggiornamento rivolta al più vasto pubblico;

d) le esigenze di massima e le risorse necessarie per la loro realizzazione.

A fine anno scolastico, in accordo con i docenti interessati, stabilisce:

o l’ammissione all’anno successivo, degli allievi che hanno frequentato con profitto l’anno scolastico e l’esclusione degli allievi che non hanno frequentato con profitto l’anno scolastico; o entro 10 giorni dalla conclusione dell’attività didattica trasmette al responsabile della scuola

civica di musica la relazione illustrativa di fine anno.

Per l’ammissione alle selezioni per Direttore Didattico – Artistico della Scuola Civica di Musica è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) età non inferiore ad anni 18 alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda;

b) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con una Pubblica Amministrazione;

c) idoneità fisica all’impiego;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) cittadinanza italiana, ovvero di altro paese dell’Unione Europea (in quest’ultimo caso il candidato dovrà godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana);

f) non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi pubblici;

g) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego o dichiarati decaduti dall’impiego;

h) possesso del diploma di Conservatorio di Musica o Diploma Accademico di Conservatorio 1° livello o Istituto parificato;

i) possesso Diploma di Conservatorio o Diploma Accademico di Conservatorio di 1° e secondo livello, conseguiti all’estero e/o rilasciati da istituzioni di Stato sono ammissibili soltanto qualora siano parificati ai diplomi nazionali e abbiano ottenuto il riconoscimento di un’Autorità italiana che ne attesti la validità per l’insegnamento in scuole pubbliche italiane.

Detto riconoscimento deve essere allegato alla domanda dal candidato; in mancanza del documento non sarà riconosciuta la validità del titolo.

j) per i cittadini stranieri ammessi a concorsi o selezioni ai sensi del presente regolamento è inoltre richiesto il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza, l’adeguata conoscenza della lingua italiana e la regolare presenza sul territorio

italiano. k) il possesso del diploma di Conservatorio di Musica (vecchio ordinamento) dovrà essere corredato dal diploma di scuola media superiore.

l) non trovarsi in nessuna causa di esclusione prevista per legge.

I requisiti prescritti per l’ammissione alle selezioni debbono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda pena l’esclusione dalla procedura.

L’incarico di Direttore è incompatibile con altri incarichi all’interno della Scuola Civica di Musica nonché con l’incarico di Direttore presso altre Scuole Civiche di Musica.

Il possesso di titoli deve essere indicato nella domanda. Non saranno presi in considerazione i titoli non indicati anche se successivamente dichiarati e/o prodotti.

La domanda deve essere inoltrata al seguente indirizzo:

Comune di Olbia – SERVIZIO BIBLIOTECA E SCUOLA CIVICA DI MUSICA – Via Garibaldi 49, 07026 Olbia.

LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE AL PROTOCOLLO GENERALE DEL COMUNE DI OLBIA, A PENA DI ESCLUSIONE, ENTRO IL GIORNO 06/11/2019. NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE ISTANZE PERVENUTE DOPO IL PREDETTO TERMINE.

Orari servizio Protocollo Comune di Olbia: da lunedì al venerdì