Olbia, il Michelucci prende vita: all’interno il festival Mirtò

Olbia, 09 agosto 2019 – Si è tenuta stamattina ai piedi della magnifica Maestosa la conferenza stampa di apertura della quinta edizione del festival Mirtò, ormai un’istituzione sia per Olbia che per il territorio dell’interno della Sardegna.

E’ l’Assessore alla Cultura Sabrina Serra ad annunciare la grandissima novità di quest’anno: il teatro Michelucci. “Per quanto riguarda la città di Olbia, stavolta il Mirtò si svolgerà all’interno del Michelucci, un teatro olbiese mai aperto, che però sta subendo in questo periodo dei lavori per aprirlo e renderlo fruibile al pubblico. Il Comune di Olbia non ha esitato a scommettere su questo progetto che non solo valorizza il territorio, ma punta anche sulla tutela dell’ambiente.“

L’Assessore al Turismo Marco Balata ha ricordato che “il Mirtò è l’unica manifestazione per far conoscere la vera Sardegna e presentare ai turisti tutto il territorio, dalla terra al mare, comprendendo tutte le eccellenze culturali ed enogastronomiche. L’obiettivo è creare un tipo di turismo alternativo alla spiaggia proprio nel periodo di maggiore affluenza.”

Mirtò apre le danze a Ollolai: dalle 10 alle 18 escursioni guidate a San Basilio. Alle 11 verranno aperti i vari stand. Alle 15 si visiterà il planetario astronomico, mentre dalle 18 si accende la musica con lo spettacolo dei gruppi folk di Ollolai e Samugheo, insieme ai Tenores Monte Gonare Sarule. Alle 19 avranno inizio le degustazioni con le ricette dei Centenari, e dalle 22 salirà sul palco Piero Marras.

Dopodiché verrà il turno di Olbia e Porto Rotondo: il 17 agosto, le leccornie sarde migrano sulla costa, a Porto Rotondo. Dal 17 al 20 agosto la sede sarà Olbia, con due servizi navetta che garantiranno la partecipazione di cittadini e turisti: una barca fornirà una traversata notturna, anch’essa ricca di degustazioni, verso il Michelucci. La seconda navetta invece coprirà la tratta centro storico-teatro Michelucci.

Presente all’incontro anche il Sindaco di Ollolai Efisio Arbau, che ha ribadito l’entusiasmo per il rinnovato connubio tra terra e mare che il Festival Mirtò crea ogni anno, e il presidente della Confcommercio Olbia Pasquale Ambrosio, soddisfatto delle ricadute economiche che l’evento riporterà su tutto il territorio. “Quando si parla di prodotti dell’Isola di così alta qualità, in mezzo a tanti eventi del food che si sono tenuti quest’estate, andiamo davvero ad alzare l’asticella. Ben vengano questi eventi, andremo avanti così.” – conclude Ambrosio.