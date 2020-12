Olbia, il lavoro di Cgil in quest’anno difficile: gli auguri di Luisella Maccioni

Olbia, 28 dicembre 2020 – Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata dalla segretaria Generale e Responsabile Regionale dell’igiene ambientale e funzione pubblica Cgil Luisella Maccioni nella quale dimostra vicinanza ai lavoratori in questo difficile e lungo periodo, augurando poi un buon inizio anno.

“Carissimi quest’anno è stato un anno difficile per tutti la pandemia ha messo a dura prova tutto il sistema economico e sociale. In questi duri mesi come settore dell’igiene ambientale avete dato un grande servizio a tutta la collettività con la Vostra presenza e con il vostro lavoro costante e continuo. Purtroppo dovuto alle restrizione e ai Dpcm non ci è stato possibile garantire la nostra presenza costante come invece eravamo abituati e come avremmo voluto. Abbiamo dovuto adattarci anche noi come Segreteria territoriale a malincuore direi per non creare assembramenti, quindi interrompendo le assemblee in presenza”.

“Questo però non ci ha impedito di continuare a svolgere il nostro lavoro, sia con i delegati avendo un confronto continuo sia con le aziende. In questi mesi come territoriale Fp Cgil abbiamo fatto delle iniziative, anche unitarie con la Cisl in quasi tutti i cantieri. Abbiamo cercato di costituire i comitati Covid anche se tutte le aziende non hanno risposto positivamente, in questi casi abbiamo cercato di coinvolgere tutti gli enti interessati come comuni e unione dei comuni. Con i comitati di verifica Covid-19 abbiamo verificato se avessero o meno applicati i tutti i protocolli e se avessero fornito tutti i dispositivi di sicurezza cosi come prevedono i Dpcm in tutti i cantieri, vi posso garantire che non è stato semplice. Inoltre come Categoria Nazionale unitarie cgil cisl e uil sono state fatti vari accordi per tutto il settore dell’igiene ambientale, partendo dal fondo Fasda in modo da riconoscere a tutti i lavoratori che hanno contratto il virus il rimborso delle spese mediche e del ricovero, oltre quello del rimborso dei tamponi per chi volesse attuarli”.

“Inoltre come categorie nazionali è stata richiesta la possibilità di poter vaccinare tutti i lavoratori che lavorano in questo settore essendo un servizio essenziale. In merito a questo sarà nostra premura come Segreteria Regionale fare la stessa richiesta alla Regione Sardegna in modo che anche i nostri lavoratori dell’igiene ambientale possano usufruire il prima possibile del vaccino. Come ho già descritto inizialmente questa pandemia avrà ridotto anche la presenza fisica nei posti di lavoro ma non ci ha impedito in questi mesi di poter lavorare costantemente ed ininterrottamente per tutti voi, e continueremo a farlo tutti i giorni in modo da poter garantire a tutti gli iscritti e a tutti i lavoratori diritti e tutele e garanzie”.

“Concludo ringraziando tutti voi per il lavoro fatto in quest’anno sono certa che tutti voi l’avete svolto con grande professionalità e competenza con grande sacrificio e anche con qualche paura. A tutti voi vanno i miei più sinceri auguri di buon anno con la speranza di ritrovarci tutti più uniti e combattivi. Con un sorriso in più e con un abbraccio in più. Come Fp Cgil saremo sempre al Vostro fianco e sempre più forti. Auguri a tutti”.