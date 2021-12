Olbia, hub vaccinale preso "d'assalto"; in Sardegna boom di terze dosi

Olbia. Le vaccinazioni, in Sardegna, corrono a ritmo serratissimo. In questi giorni l'hub vaccinale di Olbia è letteralmente preso d'assalto dai cittadini per ottenere la vaccinazione e in particolare la terza dose. Questa mattina, chi ha provato da Olbia a prenotare per la terza dose ha trovato disponibili solo gli slot di Siniscola e Ozieri, ma non quelli dell'hub olbiese: segno del grande interesse dei galluresi/olbiesi per la vaccinazione. Si consiglia, comunque, di riprovare per verificare l'apertura di altri slot su Olbia.

Per quanto riguarda la situazione a livello regionale, il 78,6% dei sardi è vaccinato con due dosi: le terze dosi, invece, coinvolgono il 45% della popolazione. Aumentano le prime dosi: gli scettici si stanno vaccinando, anche se sicuramente a convincerli sono state le restrizioni che i non vaccinati devono subire loro malgrado.