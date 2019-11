Olbia: guard rail senza protezione da troppo tempo

Olbia, 3 novembre 2019- Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un turista che ogni anno torna in Sardegna per le vacanze e le feste comandate.

Nella lettera il turista (seconda casa a Olbia) chiede come mai il dispositivo giallo, ausilio di contenimento degli urti sulla SP 82, da Olbia in direzione Golfo Aranci, non è più al suo posto.

Lo stesso dovrebbe essere posizionato a protezione davanti al guard rail della discesa per Suiles, dove era originariamente, ma è ora legato al lato opposto della carreggiata:

“Avrei dovuto scrivere una lettera di protesta già dall’inizio della scorsa estate e poi come succede, il tempo scorre, la vita di tutti i giorni anche e finisce che dimentichi di scrivere anche poche righe indirizzate a qualcuno per lamentarti di un dato di fatto sotto gli occhi di tutti: il guard rail della discesa per svoltare a Suiles è da oltre un anno privo del dispositivo giallo di protezione di contenimento urto in caso di incidente.

Questo, come si nota dalla fotografia scattata in agosto e che allego alla presente e-mail, è legato al guard rail del lato opposto.

Non ricordo di preciso da quanto tempo il dispositivo antiurto è legato in quel modo, ma sicuramente è così da oltre un anno.

Chi vi scrive lo fa ora, dopo aver visto il terribile incidente di due giorni fa, 1 novembre, sulla strada statale 129, all’altezza di Macomer (vedi foto) dove è rimasta infilzata un’automobile e che ha visto uscire salvo solo per un miracolo un giovane di Silanus.

Quel tratto di strada, che dalla galleria di Moriscu porta a Golfo Aranci, è già stato tristissimo teatro di due differenti incidenti mortali in cui hanno perso la vita due giovani.

Sembra proprio strano che quel guard rail sia sprovvisto del grande antiurto giallo e che questo sia invece legato inutilizzato dal lato opposto. La presente per chiedere che venga preso qualche provvedimento in tal senso dalle autorità preposte”