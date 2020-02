Olbia: gran successo per l’Agility Dog in aeroporto

Olbia, 18 febbraio 2020 – Lo scorso fine settimana abbiamo potuto assistere ad una magnifica giornata sportiva e non solo, presso l’aeroporto Olbia-Costa Smeralda.

Questa volta il vero protagonista dell’evento oltre allo sport, è stato lo storico legame che unisce l’uomo con il proprio cane.

Grazie all’organizzazione dell’associazione olbiese ZOMI agility dog della campionessa di canicross Valentina Langiu, è stato possibile ammirare il concorso cinofilo che ha veduto sfilare cani di razza e meticci. Nella stessa location si è tenuta anche l’esibizione di agility e paragilitydog, coinvolgendo razze e conduttori tra tanta emozione.

Hanno partecipato alla divertente giornata anche le unità cinofile della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato e dei Carabinieri, sotto lo sguardo ammirato dei presenti.

Appassionante poi l’esibizione dell’agility dog che ha veduto impegnati sul ring i binomi dell’associazione Zomi, e il campione sardo Fabrizio Pinna in coppia con la sua splendida compagna di gara Kira. I due ci hanno resi partecipi ancora una volta del grande legame che lega i due durante le più importanti competizioni internazionali.

Valentina Langiu è stata un’ottima padrona di casa e così gli allestimenti dei vari momenti della giornata si sono susseguiti senza creare difficoltà nell’affollata zona sterile dell’aeroporto, gremita di appassionati e curiosi.

Fabrizio Pinna ha dispensato come al solito sorrisi e simpatia: “Con la mia Kira non mi affatico mai molto perchè lei sa assecondare i miei tempi e non stacca mai lo sguardo dai miei comandi. Ormai siamo una coppia molto affiatata. E’ sempre bello vedere tutta questa gente presente in queste manifestazioni”.

Anche i più piccoli di taglia hanno dato il meglio che potevano, suscitando tanto divertimento e tenerezze da parte del pubblico e da parte dei loro conduttori.

Il concorso di bellezza invece ha veduto sfilare sia esemplari a rappresentanza dei migliori allevamenti della Sardegna, che semplici appassionati orgogliosi del loro pet. Non sono mancati terrier, volpini, chiwawa, carlini, boxer, barboncini, labrador, segugi, bernesi, cani corsi, doberman, pastori tedeschi, lupi siberiani e afgani. Anche i meticci hanno sfilato riscuotendo applausi e tanta simpatia.

E’ stato inoltre piacevole notare come i bambini siano sempre più consapevoli dell’amicizia che può legarli ad un cane che finalmente non viene considerato più un semplice accessorio, ma ricopre il ruolo di un importante componente del nucleo familiare.

Non resta che attendere il prossimo evento in cui saranno presenti codine scodinzolanti e conduttori che si emozioneranno per un nuovo traguardo raggiunto, giocando con il loro amico del cuore.