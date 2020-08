Olbia: Giovanna Campisi porta The Look of the Years in Sardegna

Olbia, 23 agosto 2020 – La Sardegna a quanto pare è destinata ad essere oltre che una delle destinazioni turistiche più richieste nella bella stagione, anche una nuova vetrina per la moda italiana, e non solo.

L’architetta e stilista Giovanna Campisi, che ha scelto Olbia per vivere e per sviluppare i suoi progetti dedicati all’alta moda, ci racconta di questa nuova avventura, tutta dal sapore internazionale: “Durante i trascorsi mesi del lockdown ho avuto modo di mettere a fuoco nuovi progetti, e di perfezionare idee che la mancanza di tempo mi aveva costretto ad accantonare sul momento. Credo che ci siano sempre per ogni creativo, ogni stilista, momenti di evoluzione e crescita. Il progetto The Look Of The Years di certo non è il classico negli anni ha visto lanciare nel mondo della moda nomi come Cindy Crawford, Gisele Bundchen, Linda Evangelista, Eva Erzigova, Ines Sastre, Nina Moric. Io mi occuperò della Sardegna, mentre altri professionisti si dedicheranno alle altre regioni italiane. Basti pensare che nel mondo ci sono ben 86 agenzie che concorrono all’elezione di ragazze e ragazzi che vengono accompagnati per due anni nel mondo della moda, garantendo loro un’alta qualità lavorativa”.

The Look of the Year è un progetto mondiale che fornisce visibilità e professionalità a tutti coloro che in qualche modo ne fanno parte.

” Intendo partire il prossimo settembre con almeno due casting a sud e nord Sardegna,- prosegue Giovanna Campisi – quindi tutto deve essere fatto velocemente, con la massima professionalità. La macchina organizzativa è stata già attivata nel senso che è giù in Sardegna avevo un agenzia che voleva essere titolare del progetto e quindi mi stavo un po’ ramificando e mi stavo già strutturando con Sassari e Alghero. La zona di Olbia e Porto Cervo per quanto riguarda i casting la seguirò personalmente”.

Ma la stilista Giovanna Campisi sta già pensando ad un altro progetto nel contesto di The Look of the Year Italia: ” Anche se sono entrata da pochissimo in questo mondo così stimolante e meraviglioso, ho proposto già di portare la finale mondiale in Italia, e precisamente qui in Sardegna. Siamo già entrati in trattativa e adesso siamo alle valutazioni finali. Porteremo le agenzie dalla Corea al Giappone dall’America arriveranno tante di quelle persone dell’indotto delle famiglie e assolutamente porteremo gli stilisti di alto livello porteremo i vip che riusciremo a selezionare in base a chi si farà promotore del progetto,e al budget che riusciremo a strutturare. Potranno quindi partecipare alle selezioni ragazze e ragazzi lega 15 ai 22 anni che devono rispettare determinati canoni di bellezza imposti dall’azienda madre in base a delle tabelle indicative che presenteremo per i casting”.

Sogni nel cassetto per una personalità così eclettica e creativa, quali potrebbero essere? ” Sogni nel cassetto forse forse no, nel senso che non ne voglio avere di grandi perché voglio far bene quello che ho tra le mani.Già ne vedo le potenzialità di questo progetto di moda che ho preso tra le mani da poco. Ora che la moda si è fermata la moda ha avuto una nuova consapevolezza. L’ambiente ha avuto un’opportunità nuova di poter riflettere sull’inutilità di alcuni meccanismi e sull’utilità invece di altri.L’eliminazione del “troppo” e del superfluo sarà inevitabile, ma costruttivo.”

Attendiamo allora i prossimi appuntamenti con Giovanna Campisi che per l’Italia e la Sardegna sarà il punto di riferimento per The Look of The years.

I nuovi volti della moda potranno essere scovati quindi proprio in Sardegna dall’esperienza e dalla grande professionalità di Giovanna Campisi, che sulla moda ha saputo tracciare intensa storia professionale. A presto!