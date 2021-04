Olbia, giovane olbiese scippato in pieno giorno: Corso Vittorio Veneto terra di nessuno

Olbia. Una zona piena di degrado: Corso Vittorio Veneto, da centro della città a enorme "incubatore" periferico di problematiche sociali, anche se a ridosso del salotto buono cittadino, ovvero il centro storico.

A mancare è soprattutto un'azione mirata di controllo del territorio: anche se durante le ore diurne l'area sembra un posto sicuro, purtroppo non è così. Lo spaccio avviene a ogni ora del giorno e della notte, così come gli atti criminali. L'ultimo è avvenuto il 30 marzo ai danni di un giovane olbiese: una bruttissima avventura che avrebbe potuto avere strascichi peggiori, ma che ha comunque segnato il senso di sicurezza della vittima. In pieno giorno, intorno alle 16:30 del mercoledì, un giovane olbiese è stato scippato mentre percorreva Corso Vittorio Veneto. Tutto si è svolto nelle vicinanze del Simply, non in una zona nascosta, ma in un'area densamente frequentata e abitata.

Un'area percepita da tutti come sicura, ma che sicura - a conti fatti non è: il giovane olbiese percorreva la strada in bicicletta, quando ad un certo punto è stato strattonato da due giovani che gli hanno portato via a forza il borsello. All'interno c'erano solo 20 euro, ma lo spavento è stato enorme per il giovane che ha rischiato di cadere e farsi molto male.

Corso Vittorio Veneto, quasi per tutta la sua lunghezza a partire dal passaggio a livello, è un'area fortemente degradata, piena zeppa di problemi sociali: una vera e propria bomba a orologeria che necessita di interventi mirati, come un controllo del territorio costante per scoraggiare e contrastare, per esempio, lo spaccio di eroina e di tutte le "attività" collaterali.

L'eroina è uno dei "fantasmi" che si aggira nel quartiere, partendo da Corso Vittorio Veneto fino ad arrivare al Parco Fausto Noce, dove i tossicodipendenti si drogano non così di nascosto, tanto che le loro tracce sono ovunque, persino nell'area cani.

Altro problema gravissimo è lo sfruttamento della prostituzione che in Corso Vittorio Veneto, dal 2016, è fiorente: decine di giovanissime ragazze - spesso di origine africana e dunque spesso vittime di tratta - sono in vendita in tutta l'area, con tanto di papponi a controllare il "business" e tutta la fauna che questo sfruttamento attira.

Insomma, si tratta di una zona che necessita di grande attenzione da parte delle istituzioni: non basta rifare la stazione per cancellare questo genere di problemi, servono interventi mirati di vario tipo. Controllo, repressione, ma anche lotta sociale alla droga e recupero delle vittime di tratta e dello spaccio.