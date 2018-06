Olbia: sul set George Clooney mangia olbiese

Olbia, 16 giugno 2018 – Il set di Catch 22, la serie diretta da George Clooney, riserva altre sorprese – questa volta sul fronte culinario. A occuparsi del catering è Nicola Mancini, chef con una lunghissima esperienza all’estero e un lungo elenco di personaggi famosi serviti: dai leader dell’automobilismo mondiale alla compianta Lady Diana.

A descrivere nei particolari cosa si serve nel blindatissimo set di Vena Fiorita è La Nuova Sardegna, con un lungo approfondimento. Ieri è andato in scena un evento della Paramount: Mancini, insieme al brand Mirtò, si è occupato del catering e di portare in loco una serie di eccellenze sarde per mostrare ai big del cinema le tradizioni locali e la nostra cultura.

La parte del leone l’ha fatta, però, il menù curato da Mancini: cozze di Olbia, polpo all’olbiese, fregola sarda. La sardità in cucina, però, va in scena tutti i giorni sul sett di Catch-22: è sempre Mancini che, con il suo staff, rifocilla tutte le persone che lavorano alla serie.