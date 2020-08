Olbia, gattino abbandonato preso di mira: salvato da una bambina

Olbia, 5 agosto 2020 – Ancora altre emergenze nell’isola. In continuazione arrivano alla Lida di Olbia chiamate di aiuto per dei poveri piccoli indifesi trovati in pessime condizioni. Questa volta la protagonista di un bellissimo gesto è stata una bambina, in vacanza in Sardegna con la famiglia, che ha difeso un piccolo gattino da dei ragazzi che lo stavano trattando male.

Ecco il post della Lida che racconta le condizioni del gattino: “La bambina è qui in ferie con la sua famiglia, lo ha raccolto, tenuto per la notte e questa mattina lo hanno portato al rifugio. Il gatto ha una forte dermatosi alla pancia, qui lo vedete dopo il bagnetto con il prodotto curativo specifico. È sotto terapie. Ha circa 2 mesi e mezzo, lo abbiamo chiamato Lillo“.

Hanno poi aggiunto di aver bisogno per il povero animale che ha necessità di tante cure di: “Stronghold, vaccini per gatti, Vibravet, cibo per gattini .. tutto ciò che il vostro cuore potrà donargli. Grazie”.

La Lida da sempre accoglie i nuovi arrivati con tanta fatica che va ad aggiungersi alle spese che devono affrontare, ma per fortuna anche grazie all’aiuto di molti cittadini e non, riescono a dare una vita dignitosa ai poveri animali che molto spesso trovano una famiglia pronta ad amarli.

Il gesto della bambina è stato apprezzato da molte persone, che hanno commentato sotto il post, in quanto raramente avvengono situazioni del genere. Sono stati fatti anche complimenti ai genitori che hanno trasmesso alla figlia l’amore verso gli animali.