Olbia, gattina scomparsa: l'appello della padrona

Olbia. La gattina Dora è scomparsa da qualche giorno da via Sardegna, una traversa di Corso Vittorio Veneto ad Olbia. La padrona disperata ha lanciato l'appello sui social nella speranza che - con le numerose condivisioni - l'animale venga trovato. "Il mio pelo è lungo e sono bianca e grigia con chiazze arancioni. Ho gli occhi verdi e il nasino rosa. Ho 3 anni e non sono mai stata per strada. Se mi trovi chiama il numero 351/9817966 oppure 351/8872316".