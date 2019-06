Olbia Film Network, buona la prima: applausi a scena aperta per Angius e Ovunque proteggimi

Olbia, 15 giugno 2019 – L’Olbia Film Network inizia con il botto e lo fa con Bonifacio Angius e la sua opera Ovunque Proteggimi.

Alla proiezione della terza fatica del regista sassarese ha partecipato un folto pubblico eterogeneo che, ai titoli di coda, si è complimentato con Angius con un fragoroso e lungo applauso.

“Ovunque proteggimi” è un affresco crudo, realistico (ma a tratti poetico) di quelle esistenze che vengono definite laconicamente marginali. Esistenze espulse dalla società “normale”, marginalizzate e costrette a subire una normalizzazione forzata.

Ciò che colpisce in questo film (ben scritto, ben recitato, ben girato) è la capacità di Angius di tratteggiare con delicatezza, ma allo stesso tempo senza alcun filtro, il dramma che vivono i protagonisti.

Alessandro, interpretato dal magnifico Alessandro Gazale, è un cantante di musica folk che vive ancora con sua madre e che ha due dipendenze: l’alcol e le slot.

Costretto a un trattamento sanitario obbligatorio, si ritrova rinchiuso in un reparto di psichiatria: è qui che incontra la seconda protagonista, Francesca (interpretata dalla compagna di Angius, Francesca Niedda: anche lei magistrale nella sua interpretazione).

Francesca è stata sottoposta a un ricovero coatto: è madre e desidera scappare via dalla Sardegna con suo figlio Antonio (figlio del regista Angius: anche lui splendido nella sua caratterizzazione) che le è stato sottratto.

Tra dialoghi apparentemente surreali, che strappano sorrisi e risate alla platea, il dramma prende forma nella più spietata crudezza quando i due protagonisti – che nel frattempo intrecciano una relazione affettiva, per quanto “strana” – si ritrovano a casa dei genitori di lei e scoprono che il figlio Antonio è stato portato via e trasferito in una casa famiglia in seguito alla sentenza del Tribunale di Cagliari.

L’incontro-scontro tra i genitori di Francesca e la figlia è duro, crudo, cattivo e affilato come un coltello.

Da una parte i “normali” (che tanto normali non sembrano) e dall’altra i “pazzi” (che tanto pazzi, nel loro cercare il piccolo Antonio, non appaiono agli occhi dello spettatore che è ormai immerso nella realtà di Alessandro).

Il film prosegue tra addii, delusioni e tradimenti fino all’atto finale: quando Alessandro, che per tutta la durata della storia sorregge e non giudica Francesca, si sacrifica per lei permettendole la fuga con suo figlio verso la Spagna.

Questo film può essere definito come un elogio all’empatia: caratteristica, oggi, sempre più rara e osteggiata a vantaggio del giudizio, della marginalizzazione e dell’esclusione.

“Dovunque venga proiettato – ha detto Biagio Angius intervistato da Olbia.it -, anche dall’altra parte del mondo, il coinvolgimento emotivo del pubblico è sempre molto forte. E questo significa che il film è universale e che è un film che ha un racconto e dei personaggi che emozionano. Che portano sullo schermo dei sentimenti comprensibili a chiunque”.

Ed è proprio così: “Ovunque Proteggimi” ha il pregio di raccontare una storia universale e di proiettare lo spettatore in una realtà, quella delle marginalità sociali, che forse non conosce e che magari ha giudicato.

In un mondo dove si cerca a forza la normalizzazione e dove la normalità è spesso chiusura e superficialità, essere “pazzi” forse è l’unico atto di libertà possibile – per quanto le conseguenze non siano spesso positive.

L’Olbia Film Network, il cui direttore artistico è Matteo Pianezzi, continuerà questa sera con Alessandro Borghi e il film dedicato a Stefano Cucchi.