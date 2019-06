Olbia, festa di S. Antonio: stasera la distribuzione del pane benedetto

Olbia, 16 giugno 2019- Oggi, domenica 16 giugno, giornata conclusiva dei festeggiamenti di Sant’Antonio da Padova, patrono della omonima chiesa di via Aspromonte in Olbia.

A partire dalle 18.00 ci sarà la solenne processione. L’evento religioso, molto partecipato, culminerà con la celebrazione della santa messa officiata dal parroco, seguita dalla tradizionale benedizione del pane e la successiva distribuzione a tutti i fedeli presenti.

Anche quest’anno, grazie al lavoro del comitato per i festeggiamenti di Sant’Antonio e a tutti i volontari della parrocchia di San Michele Arcangelo guidata da don Theron Casula, dopo la santa messa saranno distribuiti circa 5 quintali di pane.

La festa del Santo di Padova, già celebrata dalla popolazione olbiese prima della costruzione della chiesa a lui intitolata, si svolgeva nell’area di corso Vittorio Veneto antistante alla vecchia edicola votiva realizzata negli anni Cinquanta e contenente il feretro di S. Antonio. Ormai conosciuto da tutti con l’affettuoso appellativo “Sant’Antoneddu”, per via delle dimensioni contenute della statua, l’appellativo ha finito poi per indicare tutto l’abitato circostante.

Il nuovo Comitato dei fedeli formatosi per rendere onore al Santo di Padova insieme con la Parrocchia di S. Michele, dal 2011 si è impegnato affinchè la festa divenisse una delle feste maggiormente sentite e partecipate nella città di Olbia.

Il Comitato presieduto attualmente da Maria Cristina Mele è composto da 15 soci. La Parrocchia e il Comitato con un comunicato hanno voluto ringraziare tutta la popolazione della cittàdi Olbia per la generosità manifestata con la questua, segno di affetto e devozione verso il S. Antonio di Padova. Inoltre sono stati ringraziati l’Amministrazione Comunale per il patrocinio e contributo a sostegno della festa, nonché tutti gli Enti e Uffici che hanno prestato il loro supporto tecnico.