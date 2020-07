Olbia, fase 3: Laura Basile ora insegna yoga in giardino

Olbia, 19 luglio 2020 – Lo scorso 21 giugno si è celebrata in tutto il mondo la Giornata internazionale dello yoga, che ha riunito tutti gli appassionati di questa disciplina.

In India da quanto si apprende dal quotidiano La Repubblica addirittura il premier Narendra Modi elogia le potenzialità benefiche dello yoga sia sul corpo che sulla psiche. Insomma un vero toccasana post Covid in grado di rigenerarci dopo lo stress subito negli ultimi mesi a causa dell’allarme pandemico.

La Giornata mondiale dello Yoga che ogni anno raduna migliaia di persone accomunate dalla stessa passione, è stata indetta nel 2014 da 177 paesi appartenenti all’Onu. Raduna ogni anno migliaia di persone. Basti sapere nel 2019 si è tenuto proprio in India il più grande evento yoga con ben 100,984 partecipanti a Kota, in Rajasthan.

È stata anche la sessione di yoga a cui hanno partecipato più persone di nazionalità diverse, provenienti da 80 Paesi. Bene immateriale dell’Umanità dell’Unesco la disciplina è ormai diffusa in tutto il mondo.

Ma le palestre sono ancora praticamente poco praticate sia per il timore latente di un un possibile contagio, che per il gran caldo che caratterizza la stagione estiva.

Gli appassionati di pratiche psico fisiche stanno trovando la soluzione ideale per poter proseguire nelle loro pratiche in sicurezza. Se poi ci si riesce ad aggiungere una splendida cornice immersi nella natura, allora l’obiettivo benefico sarà certamente centrato.

Ad Olbia da anni Laura Basile esercita la professione di insegnante yoga con grande passione e dedizione. “Sono torinese di nascita, ma la città di Olbia mi ha adottata ormai da oltre 6 anni. Sono una viaggiatrice libera da vincoli familiari ed ho la fortuna di poter scegliere di vivere dove posso lavorare realizzandomi professionalmente nei campi socio-educativo e yogico-olistico. Qui poi ho trovato un meraviglioso contesto naturale che ha completato perfettamente il mio desideri”.

A dire la verità è stato un evento tragico come l’alluvione di Olbia a portare Laura Basile qui in terra sarda.”Il team yoga dei maestri con cui mi sono formata a Roma, mi propone di aiutare un centro Yoga in avviamento nell’Olbia (post alluvione). Si sarebbe svolto con il mio aiuto, primo teacher training anche con le mie 14 lezioni settimanali per promuovere l’ampliamento della disciplina. I risultati numerici furono decisamente entusiasmanti. A quel tempo come insegnanti di yoga sul territorio olbiese ve ne erano solo altri 3. E così da allora si aprì una nuova strada tutta dedicata alla formazione yoga. Ogni anno Olbia è un crescendo di nuovi insegnanti, tanto che oggi credo si superino i 50 specializzati in vari stili” .

La disciplina dello yoga induce alla meditazione, alla fortificazione della propria mente, e spesso si rivela come un gran supporto per la propria crescita interiore: “Lo yoga mi ha supportato psicologicamente in un periodo molto difficile e complicato che stavo attraversando ormai 13 anni fa. Fin dalla prima lezione ho percepito una sospensione della sofferenza, comprendendo che per me l’antidoto sarebbe stato “stare nel corpo”. Spiega Laura Basile.

“Avevo la necessità di sentire, ascoltare e percepire questo nostro meraviglioso tempio fisico che troppo spesso si trascura concentrandosi sul proprio livello mentale. Fu un balsamo miracoloso, che da sportiva quale sono, non avevo mai avuto il privilegio di provare prima. Un unguento che curava con la tua stessa energia e ti chiedeva poco in cambio: disciplina e presenza”.

Mentre ne parla Laura Basile riesce a comunicare a chi l’ascolta un grande senso di pace interiore, e di equilibrio. Qualità molto rare nelle personalità moderne sempre più assorbite da ritmi concitati, da stress, e dalle frustrazioni più disparate.

“Quando qualcosa ti aiuta così tanto, come è successo a me, diviene parte della tua vita, non puoi scegliere di accettare o meno, lo fai! Questo concetto della “non scelta” è amore , è passione, è cuore e pancia, non testa. Se poi hai la vocazione per l’insegnamento e il lavoro sociale il resto viene da sé. Io non ho inseguito il sogno di divenire insegnante , è avvenuto perché i maestri Odaka mi hanno proposto amorevolmente la formazione, credendo in me molto più di quanto all’epoca, potessi farlo io. Un vero Maestro vede più in là dell’allievo. Poi ovviamente sono perennemente in formazione, perché il mio modo di lavorare prevede di avere ampio bagaglio di strumenti da cui attingere. Cosi la mia preparazione diviene vasta e unica, potendo permettermi di offrirla sia al bambino di 3 anni, che al ragazzo con bisogni speciali, o all’adulto sportivo e alla persona anziana con le sue specificità” .

La città di Olbia negli anni è cambiata molto anche riguardo all’attenzione che rivolge data al mondo del fitness, e delle attività dedicate alla cura del sé:”Credo che lo yoga abbia arricchito l’animo di questa deliziosa cittadina della Gallura che in gran parte viveva di movida in modo futile ed estetico, trascurando la propria crescita personale interiore.”

Il mondo dello yoga a Olbia offre ultimamente una concentrazione di insegnanti e di grande seguito: ” Credo che ciò stia avvenendo perché si organizzano due corsi di formazione all’anno negli ultimi cinque anni. Evidentemente la stagionalità del ritmo cittadino porta nello spazio invernale, la voglia e il tempo di dedicarsi a se stessi e magari crearsi anche un nuovo sbocco lavorativo”.

Il post Covid ha dato lo spunto per dare vita a incontri di Yoga all’aria aperta, a contatto con la natura. Si amplificano così i benefici di questa disciplina mantenendo distanze di sicurezza e limitando i rischi di contagio.

“Sto dando vita ad una serie di incontri yoga in cui il fine si possa trasmettere e condividere le proprie esperienze, socializzando in sicurezza. Attraverso i social è molto semplice entrare in contatto con le attività yoga sul territorio. Nessuno stress aggiuntivo, ma solo la voglia di riconquistare il proprio spazio, alla scoperta dell’intimo mondo interiore di ciascuno di noi”.

È tempo di prendere coscienza del proprio io, del proprio corpo e della propria mente. Con Laura Basile e con i numerosi insegnanti non si ha che l’imbarazzo della scelta per lasciarsi guidare in un viaggio introspettivo che ci cambierà per sempre. Tutto ha un inizio, ed ora è tempo di partire.

.