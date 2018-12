Olbia, fanghi campani: “ecco dove li hanno scaricati”

Olbia, 20 dicembre 2018 – Una foto che, secondo chi l’ha pubblicata, mostrerebbe l’esatto momento in cui i fanghi provenienti dalla Campania venivano scaricati nella discarica olbiese di Spiritu Santu: a pubblicarla è stato l’ex deputato Mauro Pili sui social network.

“Ecco il luogo e il momento in cui i camion della Ucciero di Caserta scaricano i fanghi provenienti dalla terra dei fuochi nella discarica di Spiritu Santu di Olbia – scrive Mauro Pili -. Ho letto che non si trovano più i fanghi! Di cosa stiamo parlando? Ecco il punto esatto dove sono stati scaricati l’ultimo giorno che sono arrivati i camion ad Olbia. Immagini scattate poche ore prima della mia denuncia. Denuncia, la mia, che ha fatto saltare per aria il traffico di rifiuti, non qualche ridicola e fuori tempo massimo letterina di babbo natale”.

Secondo quanto scrive Pili, dunque, lo scatto mostrerebbe il punto esatto in cui i fanghi sarebbero stati scaricati. Nei giorni scorsi, l’ArpaS ha compiuto altri campionamenti e analisi: stando a quanto ha pubblicato la Nuova Sardegna nei giorni scorsi, nei campionamenti effettuati non sarebbe stata trovata traccia di questi fanghi. Qual è la verità?