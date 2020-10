Olbia: Fabrizio Pinna, il campione amato dalle istituzioni

Olbia, 17 ottobre 2020 – A Olbia, e non solo, Fabrizio Pinna è un grande esempio di forza e energia per tutti. Non ha mai ceduto alla sua rara malattia, grazie anche al grande supporto della mamma Francesca, e dell’affetto della sua città.

Nei giorni scorsi sono state addirittura alcuni protagonisti della scena politica regionale, e non solo, che hanno voluto a tutti i costi incontrarlo.

“Sono stato piacevolmente sorpreso nel sapere che Alessandra Locatelli, Michele Ennas e Dario Giagoni avevano piacere a conoscermi”. Rispettivamente l’ex ministro per la famiglia e le disabilità nel governo Conte, il referente Lega e il consigliere regionale della Lega, hanno appreso di Fabrizio Pinna e delle sue grandi imprese sportive nel paragility.

“Locatelli, Ennas e Giagoni hanno organizzato una visita in Sardegna per conoscere le varie realtà legate al mondo della disabilità, e a quel punto è stato inevitabile che mi venissero a trovare. – Sorride e ci scherza su Fabrizio Cavassa su quest’improvvisata istituzionale. Lui ormai a stare sotto i riflettori è ben abituato.- ” La pandemia ci ha ridimensionati con gli appuntamenti sportivi e alla finale italiana di paragility dog non partecipiamo io e Kira. Ci concentreremo sui prossimi avvenimenti del prossimo anno”.

Con Valentina Langiu che Olbia segue sempre con il fiato sospeso quando è alle prese con la sua amata atletica leggera, Fabrizio Pinna ha un rapporto bellissimo in cui l’amicizia si radica nello sport e nell’appassionarsi sempre a nuovi progetti.

E Infatti Fabrizio ha un progetto ambizioso a cui sta pensando da qualche tempo, con il supporto del suo staff affiatato.”Ho in mente un progetto di pet therapy. – ci racconta con grande entusiasmo fabrizio Pinna – mi piacerebbe molto poter collaborare con i centri per diversamente abili. Sto pensando anche ad un coinvolgimento dei bambini delle scuole per introdurli alla pet therapy, e mostrare loro come approcciarsi con gli animali. Ovviamente tutto questo collaborando con il centro Zomi di Valentina Langiu e con l’aiuto di Sabrina Artale dell’associazione AIECS che ha formato Kira come cane d’assistenza”.

Insomma un anno questo che seppur caratterizzato dall’emergenza Covid, per Fabrizio è stato un momento per dare forma a nuovi progetti. “Intanto ci stiamo attivando per trovare un terreno adatto su cui impiantare anche una pensione per gatti e una zona abitativa. Anche su questo punto l’inaspettata visita istituzionale è stato un momento di confronto e di spunto per avere anche notizie ai vari aiuti offerti dalla Regione Sardegna, in ambito di aiuti economici”.

Fabrizio Pinna fa emozionare davvero sia quando è in gara con la sua Kira che quando con lo sguardo vivace ci mette al corrente delle sue idee future.

Siamo certi che il prossimo nostro incontro sarà emozionante e pieno di novità. Ancora una volta Fabrizio Pinna scende in campo con la sua Kira: stavolta è per realizzare un grande segno, per la sua Sardegna.