Olbia, evento solidale: torna Babbo Natale vien dal mare

Olbia, 19 dicembre 2020 – Seppur con tutte le difficoltà legate all’emergenza Covid, torna l’evento solidale con protagonista un insolito Babbo Natale.

Babbo Natale vien dal mare giunge quest’anno alla sua quarta edizione grazie all’impegno dell’associazione Kinarmonia, Armonia del movimento.

Domenica 20 dicembre alle ore 10.30 appuntamento a Olbia, località Pittulongu presso la spiaggia Lo Squalo. Il Babbo più amato al mondo giungerà dal mare, a bordo di sup e kayak.

Con questo appuntamento sarà possibile sostenere l’associazione olbiese Pollicino che da tempo si adopera per offrire aiuto ai più piccoli e alle loro famiglie in difficoltà, sul nostro territorio.

I Babbi Natale pagaieranno tutti insieme lungo la costa di Pittulongu, con sup e kayak. Quest’anno purtroppo a seguito delle restrizioni imposte dall’emergenza Covid, non sarà possibile far consegnare i doni ai bambini da Babbo Natale. Sarà presente sulla spiaggia anche il corner dell’associazione Pollicino sulla spiaggia, per chi volesse offrire il proprio contributo solidale in questa occasione.

La pagaiata coinvolgerà tutti gli amanti del mare che vestiti da Babbo Natale, elfi, o da renne saliranno sulle proprie imbarcazioni in allegria.

Incontriamo Maria Forteleoni dello staff organizzativo dell’associazione Kinarmonia, Armonia del movimento, che ha voluto fortemente l’appuntamento solidale, malgrado l’emergenza Covid: “L’invito è principalmente rivolto ai nostri numerosi associati al fine di evitare assembramenti. Tutto si terrà nel rispetto delle normative in essere che riguardano la salute pubblica. Il nostro messaggio principale è quello di creare una sollecitazione solidale nostro territorio. Si potrà proseguire anche nei giorni a venire nella raccolta fondi per l’associazione Pollicino, a mezzo delle cooordinate bancarie di seguito qui elencate. C’è molto da fare sul territorio, e siamo certi che gli olbiesi come sempre non si tireranno indietro, neanche in questo anomalo Natale. Siamo una grande squadra, sempre attiva nel sociale per aiutare chi vive momenti difficili. Confidiamo in condizioni meteo accettabili per poter svolgere in serenità questo emozionante incontro”. Maria Forteleoni ci tiene a ringraziare con grande riconoscenza tutti coloro che si sono attivati quest’anno tra mille difficoltà, nell’organizzare l’evento.

Tutti coloro che parteciperanno all’evento muniti di un proprio mezzo, saranno tenuti a rispettare le distanza sia in entrata che in uscita dall’acqua, indossando la mascherina quando a terra, e mantenendo la distanza di sicurezza Covid durante la pagaiata.

La magia del Natale torna inarrestabile per la gioia di grandi e piccini malgrado le difficoltà del momento, per ricordarci di tenere aperta ora più che mai, la porta del nostro cuore.

Associazione Pollicino: S ede operativa – Ospedale Giovanni Paolo II – Via Bazzoni – Sircana 07026 Olbia, Sardegna Coordinate bancarie:

Poste Italiane: C/C N°74825332