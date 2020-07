Olbia, estate in centro tra cultura e proiezioni

Olbia, 20 luglio 2020 – Ad Olbia ritorna la rassegna di incontri sul Golfo un ciclo di eventi settimanali dedicati alla città, alla Gallura e alla Sardegna. L’evento è organizzato dall’Associazione Insula Felix con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Olbia e si terrà nella centralissima via Dante che da sempre si presta per le iniziative culturali tanto gradite da residenti e turisti.

Quest’anno il programma è articolato in diversi momenti: presentazione di libri, incontri con gli autori, reading, proiezioni e spettacoli e la presentazione al pubblico del progetto Cittadini del Mondo – Una città per i popoli in movimento. Il progetto è stato realizzato da Insula Felix grazie al contributo derivato da un bando dell’Assessorato alla Cultura, Servizio Politiche Giovanili, che era prevista il 6 marzo e poi sospesa a causa del lockdown.

L’ingresso per partecipare agli eventi è gratuito fino a esaurimento posti ma è comunque necessaria la prenotazione, in rispetto delle norme previste per il Covid, tramite il numero 388 1677058 .

Il primo appuntamento che sarà domenica 26 luglio alle ore 21.30 propone due iniziative editoriali:

1) Olbia · Luoghi, Storie, Persone · Breve guida di Flavio Fara. Editrice Taphros 2020. Profondamente legato a Olbia, il luogo nel quale è nato e cresciuto, l’autore invita a fare una passeggiata alla conoscenza dei luoghi, delle storie, delle persone e dei personaggi che vi hanno vissuto e che l’hanno caratterizzata, rendendola unica. Presenta Ilenia Giagnoni.

2) Le sirene hanno smesso di cantare di Gaetano Mura. Edizioni Il Maestrale 2020. Non è solo un libro di avventure, non è solo un racconto di viaggi, e nemmeno soltanto una biografia o un testo sportivo: è tutte queste cose insieme, armoniosamente distribuite in pagine che lasciano nel lettore tante emozioni e un senso di compiutezza. Presenta Silvia Fancello.

Di seguito il calendario completo con gli appuntamenti:

Domenica 2 agosto alle ore 21.30 in via Dante verrà presentato il progetto Cittadini del Mondo – Una città per i popoli in movimento. La dimostrazione pratica delle funzionalità del prodotto multimediale realizzato: Proiezione filmati,

distribuzione del ricettario e degustazione etnogastronomica.



Domenica 9 agosto alle ore 21.30 in via Dante verrà presentato il libro di Cristina Ricci, Storie di terre e di sapori, Editrice Taphros. Presenta Paolo Ardovino



Domenica 23 agosto alle ore 21.30 in via Dante verrà presentato il libro di Gianfranco Trudda, S’Abboju · Tradizione, Cultura, Storia. Presenta Bachisio Bandinu.

Ci sarà anche la Proiezione del cortometraggio di Piero Livi

“I 60 di Berchiddeddu”

Sabato 29 agosto alle ore 21.30 presso Piazza Santa Croce verrà presentato il libro di Fabio Fiorentino, Ritorno a Lulgara, Editrice Taphros. Presenta Augusto Ditel. Ci saranno anche degli interventi musicali.



Domenica 6 settembre alle ore 21.30 presso Via Dante ci sarà Il planetario di Archimede una rappresentazione teatrale degli allievi della Scuola primaria di Berchiddeddu sul ritrovamento di un importante reperto archeologico a Olbia. Interventi di Rubens D’Oriano e Giuseppe Pisanu



Domenica 13 settembre alle ore 21.30 in Via Dante verrà presentato il libro di Pasqualino Bassu, Il fiore di Supramonte, Editrice Taphros. Presenta Cristina Ricci. Il libro di Mario Bua, Racconti allucinati, Editrice Taphros. Presenta Roberto Carta