Olbia: esplode la padel mania con Giovanni Derosas

Olbia, 21 giugno 2020 – Quando si arriva nei pressi dei campi di padel al Geovillage, si è accolti dall’atmosfera sportiva che vi aleggia, tra l’allegro brusìo e il rumore dei colpi sulla racchetta.

Gli sportivi di Olbia come nel resto del mondo hanno patito moltissimo il periodo del lockdown in cui tutto l’universo sportivo ha cessato di svolgere qualsiasi attività. Ora con che timidamente si sta ritornando alla normalità, ci si sta accorgendo che alcune abitudini sociali stanno cambiando, segnate da quanto abbiamo vissuto.

E’ questo anche il caso del padel, sport outdoor e indoor che si può definire fratello minore del tennis. In tutto il mondo negli ultimi anni ha avuto un grande successo e anche Olbia ne ha subito il fascino, grazie anche a Giovanni Derosas che a livello italiano e tra i più affermati maestri.

Ormai i campi di padel olbiesi sono divenuti la sua seconda casa: “Da quando si è allentata la morsa del lockdow sono stato letteralmente subissato di richieste di sportivi che desideravano provare questa avvincente disciplina sportiva. Molte persone non potendo tornare in palestra, a giocare a basket o piuttosto a praticare il loro abituale sport, si sono avventurati alla scoperta del padel, rimanendone stregati. Qui manteniamo le distanze e ci siamo privati degli spogliatoi, obbligandoci ad arrivare già pronti per scendere in campo, e a fare la doccia a casa”.

Lo sport è molto coinvolgete sia per giovanissimi che per persone mature, tanto che trasversalmente coinvolge sia il semplice operaio che l’avvocato o il personaggio di grido. E’ stata definitivamente sdoganata l’immagine di sport destinato solo ad un pubblico vip.

“Da tempo mi divido tra i campi di Olbia e quelli di Porto Cervo dove lo scorso anno ho dato vita ad un evento che ha visto la presenza delle stelle del padel in ambito internazionale. Spero a breve di poter dare di nuovo una notizia del genere agli appassionati, anche se nel frattempo le soddisfazioni stanno arrivando a livello giovanile”.

Come ci racconta Derosas Olbia sta diventando il vivaio nazionale di questo sport e già delle giovani promesse si sono affacciate in competizioni internazionali, con ottimi risultati. Gabriele Derosas, e Tharyn Cavallaro dopo l’esperienza a Valencia, stanno passando alla categoria Under 18. Inoltre Derosas con la sua Padel Academy è diventato ormai un punto di riferimento per tutti gli appassionati italiani, tanto da essere continuamente subissato di richieste per aggiornamenti e corsi, che lui tiene regolarmente in tutta Italia e che richiamano in Olbia un turismo tutto dedicato allo sport.

“Il segreto del successo dei miei corsi e dato dal metodo che adotto. Il mio insegnamento si svolge con caratteristiche spagnole, terra da cui è partito il fenomeno padel. Il mio essere poi direttore tecnico Bull Padel che coinvolge il numero 1 e 2 del mondo della classifica padel , ha contribuito a mettere in luce la nostra città come meta di grande sport, unito alla meravigliosa location”.

Ma come ci si può avvicinare al mondo del padel? ” Per tutti coloro che volessero provare basta richiedere una lezione di prova e poi si può scegliere di entrare nella nostra chat di appassionati, che ne conta circa 100. Come avviene in tutte le grandi città ci si incontra in chat e si formano i gruppi per giocare. Talmente coinvolgente e appassionante che in poco tempo vi si rimane imbrigliati, senza ritorno”.

A conferma di quanto asserito dal maestro Derosas, il flusso visibile in campo denota divertimento e sana attività sportiva. Che se poi viene svolta all’aria aperta, nella splendida Sardegna, allora non si può davvero chiedere di più ad una disciplina sportiva.