Olbia: esce “Lost” il nuovo ep del rapper EcoMafia

Olbia, 5 aprile 2019 – Francesco Solinas, nato ad Olbia classe 95, ormai tra i rapper e i producer è chiamato solo EcoMafia.

Con tutto l’entusiasmo per il nuovo lavoro , ci racconta: “Lost” è il mio primo ep, uscito nel marzo di quest’anno in free download sulla piattaforma SoundCloud. Ben 5 tracce, in cui ognuna raccontano un po’ di me. Ho scelto come titolo una palese citazione alla serie tv “Lost”, che mi ha accompagnato durante la scrittura dei testi e in cui l’elemento fondamentale è la rinascita. Ho cercato di trasmettere quello che è alla base di un vero e proprio ritornare a vivere a livello interiore”.

Questo giovanissimo artista nasconde una profondità e un intenso mondo interiore che gli hanno permesso di farsi largo nel panorama musicale, proprio grazie ai suoi testi mai banali quasi a significare quanto ci sia di nascosto e profondo in ognuno di noi.

“Certe volte bisogna semplicemente chiudere delle porte e non rimanere troppo attaccati al passato o si rischia di non godersi il presente dando poco spazio a visioni future”.

Tutto in ” Lost” è stato curato nei minimi dettagli da EcoMafia: dalla parte strumentale ai testi fatta eccezione della traccia “Maniac 2” di cui lo strumentale è opera del produttore V:ision.

Sono presenti due collaborazioni in questo ep: Wizo nella traccia “Dxrk” e GRA nella traccia “One Punch Man”.La registrazione, il mixaggio e il master sono opera della KDF Records.

Ma Ecomafia non pare arrestare la sua voglia di stare sul palco, e già pensa al suo prossimo ep la cui uscita è prevista a conclusione di questo intenso 2019.

Non resta che seguirlo nel suo tour che specialmente durante la stagione estiva lo vedrà impegnato in varie tappe qui in Sardegna, tra locali, pub e spazi, che gli daranno di certo ancora tanta energia per crescere ancora!