Olbia, 11 marzo 2019 – Continua l’emergenza vento in città a causa del forte maestrale che sta spazzando il Nord della Sardegna.

In questo momento è in atto un grosso incendio alla periferia di Olbia, all’incirca nella zona di via Siena.

Al momento le notizie sono frammentarie. Soccorsi in atto.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

20:17 L’incendio, le cui fiamme erano.visibili anche da lontano, sembrerebbe sotto controllo. Grandissimo il lavoro dei soccorritori.