Olbia, Elisa regina del Capodanno: centro storico preso d’assalto

Olbia, 1 gennaio 2020 – La notte più lunga dell’anno ha visto come protagonista assoluta Elisa, una dei massimi esponenti del panorama musicale italiano.

La cantante, che è salita sul palco attorno alle 22.30, ha intrattenuto migliaia di persone, che divertite hanno cantato e ballato insieme a lei il suo vasto repertorio.

A fare il conto alla rovescia, per il nuovo anno, sul palco il sindaco di Olbia Settimo Nizzi e l’assessore al turismo Marco Balata insieme al giornalista olbiese Mauro Orrù.

Allo scoccare della mezzanotte, ad illuminare il capodanno olbiese ecco un bellissimo spettacolo pirotecnico, tanto temuto dagli amici a quattro zampe.

Al termine dei fuochi d’artificio, a continuazione dei festeggiamenti con un dj set che ha fatto ballare fino a tarda notte i più giovani.

La zona del molo Brin in cui si è tenuto il concerto era delimitata da transenne, permettendo così alle persone di accedere dai due varchi ben controllati dalla sicurezza e dalle forze dell’ordine.

Tante le attrazioni di questo capodanno che hanno aiutato a rendere l’atmosfera più magica: c’è chi si è goduto il concerto ad “alta quota” dalla ruota panoramica e chi ha scelto di pattinare sulle note delle canzoni di Elisa.

Bellissimo il centro storico affollato, con tante persone in cerca di un sano divertimento e la condivisione di un momento di allegria e buona musica.

Nonostante l’ottima organizzazione dell’evento, un piccolo neo ha riguardato la questione rifiuti: in mezzo alla folla era difficile individuare cestini o cassonetti, il che ha fatto sì che, in prossimità del centro e del molo Brin, venissero buttati e accumulati i rifiuti in terra.

Un grande Capodanno che ha visto la presenza non solo degli olbiesi ma anche di persone provenienti dal resto della Sardegna.