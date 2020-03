Olbia, effetto decreto coronavirus: ecco tutti gli eventi rimandati

Olbia, 05 febbraio 2020 – L’effetto del decreto del 4 marzo, emanato dal premier Giuseppe Conte, si fa sentire anche a Olbia dove erano previsti tutta una serie di eventi.

Ecco quali eventi, via via che le comunicazioni arrivano, vengono rimandati a causa delle disposizioni del Dpcm del 4 marzo.

13:30 Annullato l’evento Otto Donna organizzato da Prospettiva Donna e Giulia Giornaliste che era previsto per il 7 marzo.

ore 12:40 L’Olbia Calcio farà le sue partite a porte chiuse.

ore 12:30 Viene rimandata la commemorazione di Naima Mounim per la quale erano previste delle preghiere in moschea, nonché un incontro al Labint.

ore 12:30 Rinviato anche rinviato l’evento “Pranzo Spaziale”, previsto per sabato 7 marzo all’aeroporto “Costa Smeralda” di Olbia e organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Sardegna insieme alla Geasar con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare alla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica. La nuova data verrà comunicata nei prossimi giorni, con le modalità di conferma o di recupero della quota già versata per la partecipazione all’evento.

ore 11:00 Rimandato anche Librincontri: il circolo letterario coordinato dalla giornalista olbiese Marella Giovannelli previsto per oggi alla Ubik.

ore 10:00 Rimandato l’incontro con l’astronauta Paolo Nespoli che era previsto il 7 marzo all’Aeroporto Costa Smeralda.