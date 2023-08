Olbia: ecoisola strapiena di rifiuti all'esterno

Olbia. Ancora una segnalazione che vede come protagonista una ecoisola del Comune di Olbia. Questa volta ci troviamo alla fine di Corso Vittorio Veneto, davanti alle scuole elementari di Isticadeddu. Qui, come si può notare dalla foto si è venuta a creare una vera e propria discarica a cielo aperto ai piedi dell'ecoisola: bustoni di vario tipo sono stati sovrapposti e abbandonati davanti e ai lati della struttura.

L'ennesima segnalazione sul servizio presente in città che non viene utilizzato in maniera corretta. Tanti cittadini e residenti continuano a chiedere maggior vigilanza, anche tramite l'uso delle telecamere per poter sanzionare i responsabili.