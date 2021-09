Olbia, ecco le offerte di lavoro

Olbia. Diverse offerte lavorative sono state pubblicate sul sito Aspal Sardegna Lavoro. In particolare nella città di Olbia si cercano quattro figure: un tappezziere per una nota azienda del settore arredo, un architetto di interni (non necessariamente in possesso della laurea), un addetto/a alle vendite e infine un artigiano adibito alla produzione di arredi di prestigio. Per tutti il contratto è a tempo determinato mentre in un caso risulta essere un apprendistato. La scadenza degli annunci è fissata per il 10 ottobre.