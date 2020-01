Olbia, ecco le donne sarde del rally: passione, velocità e grinta

Olbia, 8 gennaio 2020 – La Sardegna offre lo spazio e un paesaggio mozzafiato adatto alle più disparate discipline sportive.

Tra le più cariche di adrenalina non possiamo dimenticare i motori. Con due e quattro ruote c’è molto da divertirsi sull’Isola, sia a livello amatoriale che nel corso delle competizioni e ciò vale soprattutto per il rally e per l’enduro.

Disciplina sportiva, questa, che trova una marea di appassionati e appassionate in Sardegna.

Inutile dire che le donne prendono sempre più spazio sia al comando delle autovetture, che sulle due ruote impegnate sugli sterrati più impervi.

Nella città di Olbia risiede una ragazza talentuosa che in fatto di motori ha molto da insegnare ai colleghi piloti: Nicoletta Deidda, che si è distinta come co-driver in diverse competizioni sportive e che ha anche provato a fare il salto sedendosi alla guida di una vettura da competizione. Non solo: la driver Deidda si è anche distinta con diversi progetti solidali in favore delle persone con autismo e degli alluvionati.

Ora attendiamo di vederla ancora in azione magari proprio al prossimo Rally dei Nuraghi e del Vermentino.

Ma oltre alla nostra beniamina del rally, in terra sarda si fanno valere nelle competizioni anche le ragazze della scuderia Autoservice Sport che chiude un 2019 ricco di vittorie e soddisfazioni. Sono tutte valide navigatrici tranne Arianna Corallo che è sia pilota che navigatrice.

Insomma un rally che è sempre più rosa ai massimi livelli in Sardegna e che ha scelto di raccontarsi in breve, come buon auspicio del nuovo anno competitivo.

Arianna Corallo, pilota con passione per la terra: ha vissuto il suo 2019 da pilota tra prove in Sardegna e nella penisola.

“Nel 2019 ho fatto Test su Skoda FABIA R5 e su Fiesta R5, la 4° Cronoscalata di Tandalò in preparazione al Prealpi Master Show. Per il 2020 l’obiettivo è proseguire il Raceday Terra e poi si cercano collaborazioni e supporto per fare una stagione intera in Italia o all’estero, sempre su terra. La mia scuderia? Sempre Autoservice Sport”.

Giada Cosseddu, passione rally intramontabile. La driver Cosseddu ha corso nel 2019 lo Shardana rally day arrivando terza di classe A7 e quindicesima assoluta. Tra le gare anche il Rally Terra sarda:

“Non abbiamo avuto la stessa fortuna, ci siamo ritirati alla fine della prima giornata a causa di noie meccaniche ma, si sa, le gare sono anche questo. Speriamo nel nuovo anno, che sia ricco di eventi sportivi perché la passione che scorre nelle vene non si mette a tacere facendo poche gare. Sono affiancata e supportata da una scuderia meravigliosa che è sempre presente anche quando purtroppo talvolta non riesca a portare i loro colori e li ringrazierò sempre perché prima di tutto è una grande famiglia”.

Francesca Serra, vizio di famiglia. Con una passione che si tramanda da anni nella sua famiglia, Francesca Serra corre con il fratello Giambattista e si affaccia al mondo dell’automobilismo nel 2019.

“Dopo aver fatto il Corso Navigatori e Piloti “Alberto Ganau” ho esordito con lo Shardana Rally Day e poi ho affrontato il Rally Terra Sarda. La strada è lunga ma mi diverto tantissimo. Ringrazio mio fratello per l’immensa fiducia. I colori Gialloblu sono quelli che porterò ufficialmente da questo 2020”.

Loretta Arca, il mondiale. “Il 2019 per me è stato un anno di cambiamenti, io e Alex abbiamo deciso di cambiare vettura e di avvicinarci al mondo delle R2 più recenti rispetto alla nostra C2. In vista di innumerevoli impegni familiari e lavorativi la nostra scelta è stata quella di concentrare tutte le nostre risorse sulla tappa Mondiale Rally Italia Sardegna, a cui ormai teniamo in particolar modo. Ci siamo trovati davvero bene con la 208 ma abbiamo cercato di fare una gara conservativa e di apprendimento per quello che sarà il nuovo anno. Per il 2020 ci auguriamo di poter fare anche altre gare oltre alla tappa mondiale. Da grandi appassionati della terra speriamo tanto di riuscire a partecipare al Rally del Vermentino 2020”.

Lucia Brundu, il ritorno. “Dopo cinque lunghi anni lontano dalle gare ritornare quest’anno per me è stato un duro scontro con me stessa, avevo rimosso tante cose, non ero più quella di una volta. Però la tenacia e la passione hanno fatto il loro lavoro, ringrazio i miei due piloti Michele e Francesco per avermi dato fiducia e avermi fatto divertire. Si ricomincia con il nuovo anno”.

Martina Bechere, il suo esordio a Tandalò. “Nel 2019 è stata la mia prima volta su una macchina da rally come co-pilota e sono felice di aver vissuto questa esperienza con mio fratello, anche perché questo sport è una delle poche passioni che abbiamo in comune. È stata un’emozione diversa e crescente ad ogni salita della Cronoscalata di Tandalò. Per me il rally è divertimento, adrenalina e un po’ di pazzia. Ho sempre adorato questo mondo sin da piccola e le persone che ho conosciuto durante la gara mi hanno ricordato il perché. Vorrei ringraziare gli organizzatori del Corso navigatori e piloti “Alberto Ganau” e Cenzo Ledda per avermi permesso di fare questa fantastica esperienza”.

Michela Virdis, riconoscimenti e glorie. “Sono soddisfatta di come è andato quest’anno rallystico anche se ho tanto da imparare. Ci sono stati dei momenti bellissimi ed altri meno dove mi rendo conto di quanto è difficile il nostro compito in gara”. Ad Arborea è stata premiata con Gianni Solinas come coppia sportiva dell’anno, per l’undicesima edizione del Premio sportivo dell’anno.

Michela Melis, con il marito nella vita e sull’auto. Michela corre con il marito Simone Balbitu, con cui ha esordito alla 4° Cronoscalata di Tandalò. “È stata una gara bellissima ed emozionante. Ringrazio l’organizzazione e il Team Autoservice Sport per l’appoggio e supporto dimostrato”. L’obiettivo di Michela nel 2020? Correre!

Sabina Sotgia, un amore a prima vista. Alle note del fidanzato Davide Deiana, Sabina corre per divertimento e passione. Le gare del 2019 sono state due, Shardana Rally Day e Rally Terra Sarda “Gare affrontate non con pochi imprevisti, ma ci divertiamo sempre e puntiamo sempre alla pedana. Per il 2020 ci proveremo ancora!”.

Veronica Cottu, piloti diversi, stessa passione. “Anche il mio quarto anno agonistico volge al termine. Sono soddisfatta perché ho avuto la possibilità di sedere a fianco a tre nuovi piloti su tre gare, che mi hanno fatto crescere ulteriormente. Per questo ringrazio Pietro Pes per avermi dato la possibilità di partecipare alla mia prima gara di regolarità sport, sfiorando il podio, ma a prescindere da questo ci siamo davvero divertiti tanto. Successivamente ho partecipato allo Shardana Rally Day leggendo le note al fortissimo pilota Antonio Gudenzi, sfiorando anche in questa gara il podio a meno di due secondi dal terzo assoluto”.

“Per ultimo ma non di importanza un immenso grazie al forte pilota Rosario Corallo alla Cronoscalata su terra Tandalò. Anche quest’anno tutte le gare da me effettuate sono state con i colori giallo blu del team Autoservice sport, che ringrazio infinitamente, sopratutto nella grande persona di Cenzo Ledda, per avermi sempre supportata fin dal mio esordio a livello sportivo e personale per la crescita della mia carriera agonistica. All’interno del Team non posso fare a meno di ringraziare un’altra grandissima persona, Cristiana Canu, per avermi sempre coccolata a livello sportivo, logistico e gastronomico ad ogni gara”.

Forza ragazze. Motori caldi, passione e grinta da vendere e grande dose di adrenalina: il traguardo è vostro.