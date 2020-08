Olbia, ecco Fase: musica emergente, talento olbiese

Olbia, 15 agosto 2020 – La scena musicale di Olbia è in continua evoluzione, dando spazio a giovani talenti che con il loro talento desiderano creare la propria strada.

Fabrizio Murroni classe ’97 si esprime al meglio attraverso il Rap. Una chiave la sua che intende soddisfare il forte bisogno di affermarsi e di esprimere le sue idee. Gli allenamenti nel “freestyle”, lo mettono in contatto con artisti che gli permettono di crescere in fretta. E così Fase (nome d’arte di Fabrizio Murroni), dall’HipHop “vecchia scuola” e dall’underground, oggi lo ritroviamo a suo agio nel trap. “Ho iniziato la mia strada musicale partecipando a diversi contest girando la mia Sardegna, e presenziando ai live nei principali locali olbiesi. Man mano che mi sono fatto conoscere sono stato coinvolto nelle aperture dei concerti per eventi sulla costa della Gallura. L’ultimo concerto che ho aperto come unico artista contattato, mi ha visto salire sul palco col mio figlio d’arte Dem, sempre al mio fianco”.

E’ un fiume di parole Fase quando parla della scena olbiese che vede radicata sulle proprie origini dell’oldschool. “Artisti che reputo essere molto forti spesso rimangono fedeli alle proprie radici musicali, anche se molto lontani dalla wave attuale. Perle per pochi direi. In tanti si dilettano nel rap, trap, indie, o house, con risultati più o meno di spessore. Purtroppo noto che spesso si sta perdendo la prima e fondamentale regola di questi generi musicali: trasmettere un messaggio chiaro, unico”.

“La musica è per tutti ormai. Rap o trap che sia, guardo chi fa musica come me che sino a ieri avevano difficoltà a chiudere una rima, e che non sia ancora affatto cresciuto, essere malgrado tutto in voga a livello locale perché sono riusciti comunque ad attirare l’attenzione di centinaia di follower”.

Fase è molto critico verso i nuovi talenti, che poi proprio virtuosi della musica non sono.Un incoraggiamento a coloro che voglio provare a cimentarsi con il difficile mondo musicale non può che essere su questi toni: “Quindi quale volete che sia il messaggio che certi artisti vogliono trasmettere? Capisco che per provare a uscire bisogna adeguarsi alla massa, ma il consiglio che posso dare sempre a tutti, soprattutto chi si avvicina a questo mondo è di rimanere se stessi, sempre. Trasmettete il vostro messaggio con coscienza e nel modo che preferite. Non siate le solite pecore del gregge. Siate differenti”.

“Per i ragazzi, “spuntare” a livelli di artisti al pari di Salmo o di En?gma (ad esempio) ed “uscire” da Olbia o dalla Sardegna è molto difficile oggi. Non è semplice raggiungere il loro stesso livello di bravura ed esperienza.E’ un po’ come il lancio della monetina. Entra in gioco il destino. Sentendo certi artisti italiani diventati famosi in questo momento ed altrettanti più bravi ma ancora fermi nel circolo vizioso degli emergenti, mi lascia un po’ di amaro in bocca”.

Eppure la sua musica ha avuto fasi di stallo in cui Fase scelse di esclissarsi dai social e dalle piattaforme digitali.Ma dopo un periodo di inattività eccolo rispolverare il vecchio quaderno su cui scriveva musica, iniziando così a preparare l’album Concreto. “Si è deciso di metterlo online a piccoli step. Progetto dopo progetto singolo dopo singolo. La prima del nuovo progetto è stata “Dimmi” una rivisitazione del rap underground con leggerissime note trap. Strumentale inclusa”.

Fase fonda anche la SSC Family, con cui acquisisce nuove leve, ragazzi dai 14 ai 24 anni per formarli e prepararli cedendo parte del proprio knowhow. Interessante lavoro che facilita il loro il primo impatto col pubblico, ed il mondo del rap. “SSCFamily.com è il nostro sito web, al momento in preparazione dove si possono trovare i dettagli di ogni artista, del gruppo ed i propri “prodotti”. Ora arrivati a quota 17 artisti tra rappers, producers, e dj’s abbiamo trasformato la crew in SSC Army”.

Il 27 luglio scorso è uscito sulle piattaforme digitali lultimo singolo “Sono Sù”. La copertina è stata realizzata da Fabio Piscitelli, grande amico di Fase.

Nella prima settimana d’uscita ha raccolto numerosi like e condivisioni sui social, ora non resta che seguirne la strada. Il dado è tratto!