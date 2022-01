Olbia e Sardegna: Fondazione Aurora cerca 500 giovani under 21 di talento

Olbia. Un'opportunità per crescere, per misurare le proprie conoscenze e attitudine, ma anche per aumentare i propri contatti a livello internazionale. La Fondazione Aurora Fellows, che recentemente ha stretto un'importante collaborazione con la Fondazione One Ocean dello Yacht Club Costa Smeralda, cerca 500 giovani sardi per trasformare le loro vite e la loro formazione.

A descrrivere la mission di Auora è un giovanissimo sardo, Filippo Altea: 21 anni, originario di Dolianova, borsista di Management alla LUISS Guido Carli e membro della community della Fonfazione Auora da poco meno di un anno.

"È un’opportunità da cogliere al volo! Spesso ci lamentiamo delle poche opportunità che ci offre la nostra terra, ma al giorno d’oggi ci sono numerose occasioni che i giovani dovrebbero cogliere al volo. Aurora è una di queste e vorrei gridare a ogni abitante dell’isola di sfruttarla o di creare un passaparola necessario nel far arrivare questo messaggio alle orecchie di conoscenti, figli, fratelli o sorelle che non possono assolutamente perdere questo treno”, spiega Altea.

La Fondazione no-profit è nata con lo scopo di creare un punto di incontro tra talento e opportunità, attraverso un percorso di crescita, l’Aurora Experience, destinato a giovani under 21. L'obiettivo è fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per sviluppare una maggiore consapevolezza in se stessi, uscire dalla zona di comfort e aiutarli concretamente a raggiungere i propri sogni.

Ed è quello che è successo a Filippo Altea, il quale ha cominciato con la voglia di migliorarsi e apprendere gli strumenti da utilizzare nel suo prossimo percorso: quello per diventare imprenditore.

Ma come funziona concretamente il percorso in Aurora? Comincia con l’Experience, ovvero tre sfide modulari della durata di circa 30 ore da svolgere quando e dove si vuole, incentrate su competenze imprescindibili per il futuro delle nuove generazioni: la consapevolezza, il coraggio e il gioco di squadra. Nel primo modulo (sfida) si affrontano temi ed esplorano sensazioni inerenti le proprie passioni, propensioni e interessi come mezzo di realizzazione personale.

Nella seconda sfida, si intraprende un percorso di apertura verso l’esterno: i partecipanti vengono stimolati al confronto con esperti internazionali, leader di settore e personalità uniche, su argomenti come le tecnologie d’avanguardia, l’industria del presente e quelle del futuro. Il confronto permette ai ragazzi di sviluppare anche un racconto personale, creando valore per sé stessi e per gli altri.

Infine, nell’ultima sfida, i partecipanti vengono coinvolti in prove di gruppo online, dove viene approfondito il ruolo della leadership nelle sue varie sfaccettature, insieme alla creazione di soluzioni originali che, attraverso la cooperazione e il lavoro di squadra, possano portare il team al successo.

Da settembre 2021, Aurora offre la possibilità a 500 ragazzi e ragazze under 21 residenti in Sardegna di accedere all’Experience in maniera gratuita, grazie a delle borse di studio messe a disposizione da One Ocean Foundation realtà che da anni si batte per sensibilizzare i giovani sulla blue economy e la sostenibilità dei mari.

Questa collaborazione è nata con l'obiettivo di integrare, all’interno del percorso di crescita, una formazione sull’inquinamento, l’innovazione e le tecnologie legate all’ecosistema marino. I ragazzi avranno la possibilità di conoscere personalità attive nella tutela dei mari e nella promozione di un’economia blu sostenibile, oltre a sviluppare una maggiore coscienza sugli investimenti futuri e sulle innovazioni legate all’ambiente marino.

La missione comune delle due fondazioni è instillare nella GEN Z la voglia di condividere la conoscenza attraverso l’Ocean Literacy, un’alfabetizzazione all’oceano che possa trasformarsi in una cassa di risonanza in grado di creare una vera e propria Generazione Oceano.

Ma non è finita qui: una volta superata l’Experience, 100 ragazzi ogni anno sono invitati a entrare nella Fellowship, il programma di Aurora che supporta il Fellow nelle sue scelte future tramite consigli, confronti, dibattiti e con un aiuto economico a fondo perduto (grant) pari a 10.000 €. Il grant può essere utilizzato per molteplici scopi, dalla formazione universitaria all’avviamento di un progetto imprenditoriale, con cui il Fellow potrà avere la possibilità di diventare un game changer, un elemento di svolta per le generazioni future.

"Perché lo facciamo? Molti ce lo chiedono. Quello che vi posso dire è che il talento è in ogni dove, è in qualsiasi persona, ma va alimentato ed educato poiché insito in noi” dice Jacopo Mele, co-fondatore di Aurora nonché uno dei 30 giovani under 30 nominati da Forbes tra più influenti nella politica europea. “I ragazzi appartenenti alla GEN Z sono più consapevoli e attenti rispetto ai giovani delle generazioni passate, ma hanno bisogno di un compagno di viaggio, di un vissuto che possa dar loro la fiducia e gli strumenti necessari per raggiungere i propri obiettivi e cambiare le regole del gioco", continua Altea.

Insomma, l'opportunità c'è: bisogna coglierla.