Olbia e puzza Spiritu Santu, residenti a Nizzi: “come sono stati spesi i 5 milioni della Regione?”

Olbia, 20 settembre 2020 – Riceviamo e pubblichiamo la lettera firmata da Gianni Bestente e da altri cittadini riguardante Spiritu Santu e la sua discarica. La lettera è rivolta al sindaco Settimo Nizzi.

All’attenzione del dr. Settimo Nizzi,

Le scriviamo in qualità di sindaco di Olbia, nonchè della frazione di Murta Maria.Abbiamo recentemente appreso dagli organi di stampa che verranno concessi al Cipnes, di cui OLBIA risulta essere uno dei maggiori consorziati, due milioni di Euro per il “Completamento del nuovo modulo della discarica di Spiritu Santu”. Tra il 2016 e il 2019 ci risulta che siano stati fatte concessioni al CIPNES da parte della Regione Sardegna per quasi cinque milioni di euro per bonificare l’impianto ormai obsoleto, mettere in sicurezza dalle infiltrazioni di percolato le falde acquifere ed eliminare i gravi problemi odorigeni che affliggono la nostra frazione.

A noi Cittadini non è dato di sapere come e quando sono stati spesi questi ingenti finanziamenti, ma una cosa è certa la situazione non è migliorata, anzi. Ci creda, non è bello al mattino aprire le finestre di casa e richiuderle subito dopo in preda ai conati di vomiti per la puzza acre e nauseabonda che proviene da Spiritu Santu.

E’ davvero frustrante e deprimente le sere d’estate, quando si hanno invitati a cena, trovare qualche scusa e doversi rinchiudere in casa per l’impossibilità di cenare all’aperto. La gente apprezza da sempre la Terra Sarda per i suoi colori e per il profumo dell’elicriso, per le fragranze del mirto e del lentischio ma Noi (residenti e turisti) di Murta Maria le MASCHERINE le abbiamo dovute indossare prima ancora che arrivasse il COVID! (vedi foto della manifestazione del 2019)

Nonostante ciò, è stato deciso che Spiritu Santu dovrà ospitare il nuovo mega impianto di trattamento dei rifiuti (pare che Lei abbia detto che “gli abitanti di Murta Maria se ne devono fare una ragione, sic)” e come se non bastasse dovrà eè stato richiesto di realizzare un nuovo impianto per il trattamento dei residui di macellazione del nord della Sardegna con conseguente incremento di traffico di mezzi maleodoranti. Tutti interventi per i quali sono stati previsti altri venti milioni di euro di soldi pubblici.

I lavori procedono e nell’inverno spesso abbiamo sentito brillare la dinamite per sbancare le montagne per fare spazio al nuovo sito. La preoccupazione è ulteriormente aumentata dopo aver letto le recenti dichiarazioni del Consigliere Regionale Li Gioi, che denuncia la presenza nelle falde acquifere di sostanze tossiche, come l’arsenico, il piombo e il benzene oltre i limiti consentiti.

Lei si definisce il sindaco del FARE, ma occorre a nostro modo di vedere FARE , ma FARE Il BENE della Comunità che si amministra. In questo caso ci vengono spontanee delle domande che le rivolgiamo:

1) con tutti i posti disabitati e pianeggianti presenti in Sardegna, perchè insistere a collocare il nuovo impianto a Spiritu Santu, vicino ad un Ospedale che declama l’Eccellenza e ad una Frazione votata al turismo (vedi ultimo PUC deliberato)?

2) come sono stati spesi i cinque milioni di euro già finanziati dalla regione visto che i problemi di emissioni odorigene permangono?

3) Cosa hanno fatto di male gli abitanti di Murta Maria per meritare tutto ciò?

In ultimo nel salutarla, qualora non l’avesse mai vista le suggeriamo di vedere su youtube l’intervista rilasciata alcuni anni orsono dal Sindaco di Olbia Saverio de Michele (della sua stessa corrente politica), che seppe con grande lungimiranza dire no al petrol chimico e all’inquinamento a Olbia negli anni 60 (https://www.youtube.com/watch?v=Ud8buTGmPvg)



Cordialmente, l’aspettiamo per sentire le sue ragioni e bere un mirto in quel di Murta Maria (non garantiamo di poterlo fare all’aperto)

,Sottoscritto da un gruppo di abitanti Murta Maria (Residenti e Turisti),

Gianni Bestente,Autore della lettera e primo firmatario

Seguono i nominativi di 320 Residenti, Proprietari di seconde case e Turisti di Murta Maria, che hanno sottoscritto la lettera tramite i gruppi FB "Comitato di quartiere Murta Maria", "Amici di Capo Ceraso", "liberiamo Capo Ceraso" invio di Mail e gruppi whatsapp.

