Olbia e Provincia, vaccini: carabinieri in aiuto agli over 70 per l'iscrizione in rete

Olbia. Nuova iniziativa dei carabinieri della Provincia di Sassari, in aiuto agli over 70 per l'iscrizione in rete per poter poi partecipare alla campagna vaccinale. Così si legge nella nota stampa dei militari: "il comando provinciale di Sassari ha avviato una campagna in favore dei residenti in Provincia ultrasettantenni destinatari della campagna vaccinale in corso. I cittadini iscritti nelle liste, infatti, che non hanno accesso ad internet o non hanno dimestichezza con la navigazione in rete, potranno recarsi presso le stazioni dei carabinieri e chiedere al comandante di aiutarli nell’iscrizione al sito della Regione Sardegna per aderirealla campagna vaccinale".

"Inoltre, in caso di impossibilità a recarsi fino alla stazione a causa di problematiche di salute o altro, il richiedente può contattare la propria stazione di competenza via telefono e, appena possibile, i militari si recheranno a domicilio con un tablet collegato alla rete per poter effettuare l’iscrizione al sito direttamente da casa", conclude la nota dei carabinieri.