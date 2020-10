Olbia e La Maddalena protagoniste su Onda tv

Olbia, 15 ottobre 2020– Da Catania a Olbia per promuovere le bellezze dell’Isola. Odeon TV, dalla Sicilia è sbarcata all’aeroporto Costa Smeralda per raccontare la storia della città di Olbia e dell’Isola di La Maddalena. Attraverso le numerose immagini e le interviste dal conduttore di “Tutto In” il giornalista Franco Perdichizzi.

Lo speciale in 8 puntate del programma televisivo, molto seguito e non solo sul digitale terrestre, è stato ideato a 160 anni dallo sbarco di Garibaldi in Sicilia.

“Era un’opportunità troppo ghiotta per non approfondire nella terra del generale, l’arcipelago della Maddalena, il processo di revisione storica che in Trinacria ed in tante altre parti d’Italia e del mondo, l’eroe dei due mondi sta negativamente subendo”. Ha dichiarato il giornalista Perdichizzi.

“Un’occasione, quella dei 160 anni che insieme alla possibilità di volare senza scalo da Catania ad Olbia, ci ha convinti a raggiungere la Sardegna. In più, ad ammaliarci con i suoi richiami verso la terra sarda, ci sono giunti gli inviti di un giornalista di Olbia che avevamo intervistato più volte, in Bulgaria dove vive per la maggior parte dell’anno. Salvatore Zappadu è stato il nostro cicerone e che cicerone!” ha continuato il giornalista di Onda Tv.

“Olbia, così è stata la nostra prima tappa e lì abbiamo realizzato ben quattro puntate della nostra trasmissione, due delle quali sono andate in onda il 2 e 3 settembre sul canale 85 del digitale terrestre in terra siciliana, by streaming live su www.ondatv.it ( Youtube on demande sul canale del conduttore Franco Perdichizzi) ed altre due a ottobre”. Ha dichiarato il giornalista Pedrichizzi.

Altre quattro puntate sono state invece realizzate nell’arcipelago de La Maddalena, due delle quali sono andate in onda a settembre, il 23 e 24 , sempre alle ore 21 e le altre due ad ottobre” ha concluso Franco Perdichizzi.

Appuntamento quindi questa sera con la quarta ed ultima puntata dedicata alla Città di Olbia. Tra le numerose interviste anche quella con l’archeologo e professore Marco Agostino Amucano anche nostro collaboratore della rubrica OLBIAchefu. Buona visione su Onda tv questa sera alle ore 21 reperibile sul canale 85 del digitale terrestre in terra siciliana, by streaming live su www.ondatv.it ( Youtube on demande sul canale del conduttore Franco Perdichizzi).