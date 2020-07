Olbia e Gallura: pericolo incendi alto

Olbia, 5 luglio 2020- È ancora alto il pericolo incendi previsto per Olbia e tutte le zone della Gallura costiera. La Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna ha pubblicato il bollettino previsione di pericolo incendio Alto (Codice Arancione), nel quale rientrano anche le zone C e D, valido fino a domani 6 luglio 2020.

Le condizioni climatiche con alte temperature e vento sono da considerarsi pericolose perchè, ad innesco avvenuto, l’evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale.

Sul sito Sardegna Protezione civile si legge “Per prevenire gli incendi molto spesso è sufficiente rispettare alcune semplici norme di comportamento, in particolar modo durante il periodo estivo, così da salvaguardare un patrimonio comune quale è quello boschivo”.

“Per evitare un incendio è sempre importante:

• Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d’artificio;

• Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare;

• Accendere fuochi nei boschi è pericoloso ed è regolato da apposite norme (vedasi Prescrizioni regionali antincendi vigenti);

• Le marmitte catalitiche possono incendiare facilmente l’erba secca;

• Se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all’ambiente che ti circonda;

• rispettare tutte le norme e le precauzioni quando in campagna si utilizzano strumenti da lavoro.

• Non abbandonare rifiuti nei boschi: raccoglili e portarli via;

• Nelle zone più esposte agli incendi, attorno alle abitazioni e ai fabbricati, pulire il terreno dalla vegetazione infestante e dai rifiuti facilmente infiammabili.

Se c’è un principio di incendio:

• tentare di spegnerlo solo se si è certi di una via di fuga, tenendo le spalle al vento e battendo le fiamme con una frasca fino a soffocarle;

• non sostare nei luoghi sovrastanti l’incendio o in zone verso le quali si stia indirizzando il fumo;

• non attraversare la strada invasa dal fumo o dalle fiamme;

• non parcheggiare lungo le strade;

• non accodarsi alle altre macchine e ove possibile tornare indietro;

• agevolare l’intervento dei mezzi di soccorso, liberando le strade e non ingombrandole con la propria autovettura;

• indicare alle squadre antincendio le strade o i sentieri percorribili;

• mettere a disposizione riserve d’acqua ed altre attrezzature.

Se si è minacciati dal fuoco:

• cercare una via di fuga sicura dalle fiamme, una strada, un corso d’acqua e rifugiarsi in un’area libera da combustibili o già bruciata;

• se si è in spiaggia, raggrupparsi sull’arenile e immergersi nell’acqua bassa: è il luogo più sicuro;

• non tentare di recuperare auto, moto, tende o quanto è stato lasciato dentro;

• segnalare la propria presenza;

• mettere al riparo dal fuoco bombole di gas e taniche di liquidi infiammabili;

• non abbandonare una abitazione se non si è certi che la via di fuga sia aperta;

• disattivare l’impianto elettrico agendo sull’interruttore generale o sul misuratore di corrente;

• sigillare con carta adesiva e panni bagnati porte e finestre;

• predisporre recipienti pieni d’acqua e panni bagnati e rifugiarsi negli ambienti più interni dell’abitazione, respirando attraverso un panno umido;

• non intralciare le operazioni di spegnimento e di soccorso;

• segnala l’incendio agli Enti Competenti telefonando al numero verde 1515 del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (C.F.V.A.), al 115 dei Vigili del Fuoco, al 113 della Polizia di Stato o al 112 dei Carabinieri”.