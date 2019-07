Olbia e Gallura: domenica di incidenti

Olbia, 29 luglio 2019 – Fine settimana particolarmente intenso sul fronte incidenti a Olbia e in Gallura. Lo riporta la Nuova Sardegna di oggi in edicola.

Nella notte compresa tra sabato e domenica, due auto si sono scontrate sulla Olbia-Telti, nei pressi della cantoniera di Putzolu.

Le due auto sono finite fuori strada e gli occupanti sono rimasti feriti: le loro condizioni non desterebbero preoccupazione.

Il secondo incidente è avvenuto sulla strada che collega Santa Teresa Gallura a Valledoria: qui altre due auto si sono scontrate, ferite in modo non grave le persone che erano all’interno.

Terzo incidente, questa volta in città, intorno alle ore 21 in via Doria dove una bimba di due anni è stata investita.

La piccola è sfuggita al controllo dei genitori proprio mentre sopraggiungeva un’auto guidata da un uomo che non è riuscito a evitare l’impatto.

La piccola è stata soccorsa e trasportata velocemente al Pronto Soccorso di Olbia: non sarebbe in pericolo di vita, ma verrà sottoposta a ulteriori accertamenti.