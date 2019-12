Olbia e Gallura: allerta per rischio idrogeologico

Olbia, 19 dicembre 2019 – Nuovo bollettino emesso dalla Protezione Civile della Sardegna: anche domani allerta per il maltempo.

Tutta la Sardegna, dalle 15 alle 23:59 del 20 dicembre, è sotto criticità ordinaria (allerta gialla) per rischio idrogeologico e rischio idraulico. Per la Gallura, invece, è valido solo l’avviso per il rischio idrogeologico.

Anche con l’allerta gialla si possono verificare criticità importanti: ieri sera, il Sud Sardegna, ha vissuto momenti particolarmente problematici proprio a causa di alcune bombe d’acqua localizzate.

Le previsioni per domani di Arpas per la Gallura sono le seguenti:

piogge isola,te anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli dal pomeriggio;

venti forti da Sud-Ovest in serata sulle Bocche di Bonifacio.

Di seguito il significato di tali allerte.

Cosa significa criticità ordinaria per rischio idrogeologico?

Scenario: Possibili isolati fenomeni di erosione, frane superficiali e colate rapide detritiche o di fango in bacini di dimensioni limitate. Possibili cadute massi. Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale. Possibili innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con limitate inondazioni delle aree limitrofe. Condizioni di rischio residuo per saturazione dei suoli con occasionali fenomeni franosi e/o colate rapide legate a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, anche in assenza di forzante meteo.

Localizzati danni ad infrastrutture, edifici e attività antropiche interessati da frane, da colate rapide o dallo scorrimento superficiale delle acque. Localizzati allagamenti di locali interrati e talvolta di quelli posti a pian terreno prospicienti a vie potenzialmente interessate da deflussi idrici. Localizzate e temporanee interruzioni della viabilità in prossimità di piccoli impluvi, canali, zone depresse (sottopassi, tunnel, avvallamenti stradali, ecc.) e a valle di porzioni di versante interessate da fenomeni franosi. Localizzati e limitati danni alle opere idrauliche e di difesa spondale e alle attività antropiche in alveo. Occasionale ferimento di persone e perdite incidentali di vite umane. Ulteriori effetti in caso di fenomeni temporaleschi: Localizzati danni alle coperture e alle strutture provvisorie con trasporto di tegole a causa di forti raffiche di vento o possibili trombe d’aria. Rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento di pali, segnaletica e impalcature con conseguenti effetti sulla viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione servizi. Danni alle colture agricole, alle coperture di edifici e agli automezzi a causa di grandinate. Localizzate interruzioni dei servizi, innesco di incendi e lesioni da fulminazione.

Cosa significa criticità ordinaria per rischio idraulico?