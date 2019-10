Olbia e Gallura: 130 operatori socio sanitari senza lavoro

Olbia, 01 ottobre 2019 – Ciò che i lavoratori temevano è avvenuto: nella giornata di ieri, 30 settembre 2019, è scaduta la validità delle graduatorie del 2013 per gli operatori socio sanitari.

Gli allarmi lanciati negli scorsi mesi sono rimasti inascoltati: da oggi, decine di professionisti formati (130 in Gallura secondo la Cgil, circa 160 in tutta la Sardegna) vanno verso la disoccupazione, sempre che qualcosa in Regione non cambi nelle prossime ore.

Qualche giorno fa, la segretaria territoriale Luisella Maccioni (Funzione Pubblica Cgil Gallura) aveva fatto presente nuovamente il problema.

“Il 30 settembre scadono in Gallura (ma crediamo in tutta la Sardegna) 130 operatori sanitari OSS. Un problema che noi, come anche altre OO.SS. e Associazioni, abbiamo sollevato da tempo, relativo alla scadenza delle graduatorie (previsto dalle norme) del 2013 – ha detto Maccioni -. Ci pare che un primo segnale debba essere dato su questo problema, perché è evidente che dal 1 ottobre, non solo si creeranno fortissime disfunzioni organizzative nei vari Presidi Galluresi, ma contestualmente si aprirà in Gallura l’ennesima problematica occupazionale con 130 lavoratori espulsi dalla Pubblica Amministrazione. Come Fp Cgil chiediamo risposte concrete da parte dell’Assessore alla Sanità e preannunciamo forti iniziative di mobilitazione a sostegno di queste lavoratori”.

Stesso allerta anche dalla Fsi-Usae, che chiede la loro stabilizzazione in base al punto 2 del protocollo 1714 del 23 gennaio 2019, al momento – secondo il sindacato – inapplicato.

“A questi Oss può essere tramutato il contratto da tempo determinato a tempo indeterminato senza nessun corso o valutazione visto che hanno dimostrato le proprie capacità sul campo, da oltre 50 mesi. Si rammenta inoltre che l’Unione Europea ha di recente condannato l’Italia per eccesso di precariato e l’utilizzo improprio di contratti a tempo determinato all’interno della Pubblica Amministrazione”, ha spiegato la segretaria Mariangela Campus.

I lavoratori subiscono il precariato da anni a causa del blocco del turn-over che stabiliva zero assunzioni a tempo indeterminato dal 2014 al 2018.

Secondo gli operatori, la Regione avrebbe potuto stabilizzarli applicando delle norme specifiche regionali, le quali stabilirebbero che le assunzioni debbano partire dalle graduatorie più vecchie.

L’Ats, invece, avrebbe attinto da graduatorie più “fresche”, ignorando quelle in esaurimento scadute nella giornata di ieri.

Un segnale positivo era arrivato lo scorso 16 luglio dalla Commissione regionale permanente con una risoluzione con la quale si impegnava l’Assessore alla Sanità a valutare tutte le azioni atte a salvaguardare gli oss inseriti nelle graduatorie in scadenza.

Al momento c’è solo silenzio, ma gli oss non mollano: attendono risposte da Cagliari.