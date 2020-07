Olbia, dog beach: nuove regole da seguire post-Covid

Olbia, 11 luglio 2020 – I nostri amici a quattro zampe hanno conquistato nel corso del tempo, sempre più spazio nelle nostre case e nei nostri cuori, ovviamente anche a Olbia.

Ormai i ritmi del ménage familiare è scandito anche dalle loro quotidiane esigenze fatte di passeggiate, toletta e tante attenzioni. Chi ne possiede uno sempre più spesso se ne separa malvolentieri, se non in casi particolari. Ciò comporta che anche quando si decidano le vacanze, anche la presenza dei nostri pet risulti essere fondamentale nella scelta della destinazione.

La nostra Sardegna ha reso l’ingresso dei pet in vacanza molto agevolata, tanto che sia sui voli che sulle navi, troviamo le giuste attenzioni che meritano per un viaggio tranquillo e in tutta sicurezza. Sull’isola proliferano le strutture ricettive che li ospitano offrendo tutti i confort per un soggiorno piacevole. Ma l’importanza delle spiagge dove poter portare i nostri cani, rimane essere fondamentale nella scelta di un soggiorno nelle meravigliose spiagge sarde. Ogni anno la regione Sardegna dirama l’elenco delle spiagge dog free, e quest’anno le problematiche legate al Covid hanno rallentato l’elaborazione dell’elenco aggiornato. Inoltre diversi Comuni emettono l’ordinanza di accesso alle spiagge ai cani, purtroppo solo a stagione balneare ormai inoltrata.

Sul territorio di Olbia le Dog Beach dove trascorrere ore liete in compagnia dei nostri cani sono:

La spiaggia di Razza di Giunco che si raggiunge pochi chilometri fuori Olbia, in direzione Costa Smeralda, dopo il porto di Portisco. La spiaggia ha conquistato le quattro vele di Legambiente, (le cinque vele rappresentano il massimo riconoscimento). L’area dedicata esclusivamente ai cani si trova nella parte nord della spiaggia. Sono presenti servizi, parcheggi liberi, un bar e la possibilità di accesso ad un grazioso stabilimento;

La spiaggia le Saline invece si trova lungo la litoranea in direzione Porto San Paolo. Un delizioso pontile in legno porta dal parcheggio alla spiaggia messa a disposizione per i cani;

La spiaggia Ira a Porto Rotondo “Da Roberto” propone il parcheggio, e tutti i servizi di un tradizionale stabilimento balneare. Nell’area riservata ai nostri amici pelosetti, si potrà godere il meraviglioso scenario della costa che tutto il mondo ci invidia. Per info: 3284823620

Da ricordare comunque che la Regione Sardegna ha emesso una specifica ordinanza balneare al riguardo che consente l’accesso in spiaggia con i propri pet in tutte le spiagge della Sardegna, tutti i giorni solamente dalle ore 20.00 fino alle ore 8,00 del mattino. Divieto di accesso durante il giorno, se non nelle dog beach. Per i trasgressori le sanzioni previste vanno da €100 , fino ad un massimo di €1.000. Restano inoltre in vigore le regole anti- contagio che impongono il distanziamento sociale, e l’uso di presidi quando richiesto. Il buonsenso da parte di ciascuno di noi è sempre ben accetto, ovviamente.

Famiglie pronte quindi per regalarsi una vacanza o una giornata nelle splendide spiagge di Olbia. Cani a seguito compresi, naturalmente!