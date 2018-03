Olbia. Dal 3d al cemento: ecco il giardino verticale del Deffenu

Olbia, 26 marzo 2018 – Trasformare una grigia parete di calcestruzzo in un giardino verticale: è quello che hanno fatto alcuni studenti dell’Istituto tecnico Deffenu di Olbia grazie al progetto regionale Tutti a [email protected]

Il progetto, ovvero creare un green wall, è stato reso pubblico quest’oggi con un video postato su Facebook dalla Setin Servizi Infrastrutture Srl e girato da Giacomo Prasciolu. “Un progetto unico sul territorio svolto col contributo fondamentale degli amici (e tecnici) del Fab Lab Olbia. Per la prima volta in Sardegna, in un corso CAT (costruzioni, ambiente e territorio), gli studenti hanno svolto un percorso completo: dalla modellazione 3D al cemento“, si legge nel post dell’azienda.

A spiegare il progetto sono proprio tre studenti: Vargau Alin, Chiara Tucconi e Daniele Porcu.

“E’ stata un’attività molto interessante – ha detto l’architetto Antonello Antolini, tutor del progetto insieme al geometra Tore Asara – che ha messo a confronto i ragazzi con una tematica di grande attualità. Credo che sia aumentata, da parte dei ragazzi, l’importanza del verde non solo come motivo ornamentale“.

Questo progetto è eccezionale per tanti motivi, ma lo è soprattutto perché per la prima volta è stato realizzato un progetto di architettura digitale parametrica, unendo la scuola, gli artigiani digitali e dello studio di ingegneria.