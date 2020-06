Olbia, da 30 anni in Sardegna nota discarica: “ogni anno è sempre peggio”

Olbia, 11 giugno 2020 – Venire da 30 anni in Sardegna e trovare, come prima cosa che salta agli occhi, una discarica abusiva a due passi da una delle località marine più belle della costa orientale. Siamo a Olbia e quella che vedete è una discarica immortalata da un turista trentennale in via Binzolas.

La segnalazione arriva da una persona che frequenta la Sardegna 30 anni, che ha comprato casa qua e che si è anche innamorato di una donna sarda, sposandola. Insomma, un qualcuno che questo piccolo angolo di mondo lo conosce e lo ama.

“Ogni anno che passa è sempre peggio per l’immondizia che trovo lungo le strade – scrive il nostro lettore -, ma non capisce chi è in Comune che il turista queste cose le nota? Sulla strada che collega lo scorrimento veloce Golfo Aranci-Olbia c’è l’incrocio per uscire e andare alle spiagge di Pittulongu, Bados… ecco cosa il turista vede sullo sterrato di via Binzolas”.

Un mucchio di spazzatura maleodorante nella macchia mediterranea, cioè la nostra principale risorsa: l’ambiente.