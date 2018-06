Olbia: chiude al traffico Corso Vittorio Veneto

Olbia, 12 giungo 2018 – Tempo di passione per gli automobilisti: dopo i disagi causati dai lavori nel tunnel e da quelli sulla sopraelevata nord, ecco il cantiere stradale in Corso Vittorio Veneto.

L’ordinanza è del Comune di Olbia e ne dà notizia La Nuova Sardegna. A causa della posa del nuovo asfalto in corso Vittorio Veneto, ormai non più procrastinabile visto lo stato in cui versa, la circolazione in questa direttrice stradale verrà sospesa. Oltre alla circolazione, saranno sospese anche la sosta e la fermata: solo ed esclusivamente i mezzi di soccorso e i mezzi pubblici potranno passare.

La chiusura al traffico di Corso Vittorio Veneto inizierà domani 13 giugno e si protrarrà fino al 29 giugno. Il primo tratto off limits sarà quello compreso tra via Apulia e via Cimabue. Poi si andrà avanti a settori.

Un’altra ordinanza, invece, sempre per lavori riguarderà la SS 199 dall’intersezione con via dei Maniscalchi a quella con la SS 125 Orientale Sarda: questo per consentire l’adeguamento dello svincolo.