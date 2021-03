Olbia, conto alla rovescia per il lungomare: in piazza spuntano le solite palme

Olbia. Sono un po' degli osservati speciali gli operai che, in questi giorni, stanno concludendo la posa dei sanpietrini in via Redipuglia: gli olbiesi osservano con curiosità il loro lavoro e il disegno (delle onde) che stanno creando davanti alla scuola e scrutano tutto il resto, cercando di immaginare come sarà il nuovo lungomare.

Alla fine del cantiere, iniziato ormai qualche anno fa, non manca moltissimo: il grosso (impianti tecnologici, sottoservizi, pavimentazione, la piazza) è fatto, manca ancora tutta la parte verde di via Redipuglia e la riqualificazione della viabilità nella parte più vicina alla rotatoria di via Roma. L'inaugurazione, secondo le dichiarazioni dell'amministrazione, avrebbe dovuto essere sotto Pasqua, ma con le restrizioni in atto e i casi in aumento in Sardegna è molto probabile che verrà spostata più in avanti, quando il taglio del nastro potrà coinvolgere la cittadinanza.

La riqualificazione del lungomare è un'opera che la città ormai aspetta da molto tempo: da quando l'amministrazione Giovannelli Bis, con Carlo Careddu assessore all'Urbanistica e Davide Bacciu assessore ai Lavori Pubblici, hanno realizzato il progetto (diverso da quello che vediamo oggi) e lo hanno presentato alla città.

In questo momento, il lungomare via Redipuglia (che dovrebbe cambiare nome in “Cossiga”) è ancora molto spoglio: a parte gli alberi nelle aiuole dei marciapiedi e le vecchie palme, è completamente privo di verde (e dunque di ombra). Il progetto prevede una zona verde centrale che ancora non è stata realizzata poiché è un'area di servizio che serve l'intero cantiere: è questo il rush finale che dovrà compiere l'azienda che ha vinto l'appalto, il Consorzio Stabile Sinergica. In corso di completamento, invece, la pista ciclabile in asfalto fonoassorbente di colore rosso: parte della pista corre accanto al mare, poi si sposta verso l'interno e segue la strada.

Nella piazza, ormai completata, di verde ce n'è decisamente poco: le grandi aiuole sopraelevate rispetto al piano di calpestio non potranno mai generare l'ombra che servirebbe a rinfrescare buona parte della piazza. Se i carrubi al momento non possono essere piantanti nelle maxi aiuole (pare che sia necessario aspettare un altro anno prima del trapianto), il resto del verde scelto è – come dire – non “funzionale” per generare ombra: arbusti bassi, qualche albero “solitario” e le onnipresenti palme stile “Miami” o “viale Isola Bianca”. Chi, in vita sua, ha dovuto percorrere il viale che porta alla Stazione marittima nella stagione calda in un orario “non serale” sa bene quanto quelle palme – seppur belle – non abbiano la capacità di generare ombra e frescura. Insomma, anche quando si può fare qualcosa di diverso, a Olbia si continuano a ripetere i soliti vecchi errori.