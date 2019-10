Olbia: con Massimo Selis si entra nel mondo del cinema

Olbia, 24 ottobre 2019 – Il fermento artistico e creativo della città di Olbia, questa volta si cimenterà grazie a Massimo Selis nel “Seminario di recitazione cinematografica (I Livello) – “Il personaggio in relazione alla macchina da presa” presso Spazio Senza Quinte, in via Fiume d’Italia, 11 – Olbia.

Massimo Selis ha un ricco percorso professionale con una preparazione conseguita presso la scuola “Professione cinema”, e numerose collaborazioni in diverse serie Serie tv. Ha inoltre preso parte a diversi corsi di direzione della fotografia presso sedi prestigiose che gli hanno regalato sempre più padronanza e grandi soddisfazioni nel suo campo. Da tempo lavora principalmente in Sardegna in qualità di aiuto regista.Di recente ha ultimato le riprese dell’ultimo film di Salvatore Mereu, Assandir.

Un occasione per tutti gli amanti del mondo cinematografico che stato realizzato grazie alla collaborazione dell’Associazione “I Senza Quinte”.

L’evento in programma i prossimi 26 e 27 ottobre, si rivolge a attori con che hanno alle spalle già un un percorso teatrale, seppur appena accennato.

Saranno a loro agio anche tutti coloro che hanno già già avuto qualche esperienza su set cinematografici, video musicali, spot pubblicitari, shooting fotografici.

Il programma del seminario prevede per la prima giornata – Analisi di alcune scene tratte da film. Leggere una sceneggiatura. Il personaggio e le sue “intenzioni”. Uso del corpo in relazione agli altri attori e alla macchina da presa. Esercitazioni pratiche.

Domenica 27 ottobre invece: – Preparazione e realizzazione di una o più scene, con differenti indicazioni di regia. Analisi delle interpretazioni.

Si sta già pensando ad un seminario di secondo livello di cui le date verranno comunicate a breve date del Seminario di II Livello sono ancora da definirsi.

Ancora una volta il magico mondo del cinema vuole svelare qualche suo retroscena, senza perderne in magia.