Olbia: con "Benvenuto Vermentino" al corso sembrava piena estate

Olbia. Si è tenuto la scorsa settimana, con il picco nel weekend, l'evento giunto alla sua nona edizione "Benvenuto Vermentino". Organizzato dalla Camera di Commercio di Sassari-nord Sardegna e l’Azienda Speciale Promocamera, in partenariato con il Comune di Olbia e il Consorzio di Tutela del Vermentino di Gallura DOCG, in collaborazione con le locali Associazioni di Categoria. La manifestazione ha portato per le vie del centro storico un’intera settimana di iniziative ed eventi denominata la “Settimana del Vermentino”, andata in scena da lunedì 2 a domenica 8 ottobre.

Tanti gli appuntamenti che hanno animato e arricchito il centro di Olbia. Tra degustazioni, musica, spettacoli ed esibizioni varie che nel fine settimana hanno coinvolto grandi, piccoli e intere famiglie. A tal proposito è giunta alla redazione di Olbia.it una lettera riguardo l'evento appena concluso che rendiamo pubblica di seguito.

"Sono un semplice cittadino ma ci tengo a far presente che la settimana scorsa il corso si è riempito di gente. Non è una novità dato che si è parlato del successo dell'evento "Benvenuto Vermentino", ma nel centro storico sembrava un fine settimana pienamente estivo. Vie strapiene di turisti, residenti ma anche persone che sono arrivate dai comuni vicini per partecipare alla manifestazione che ha permesso il susseguirsi di vari eventi e piccole e grandi esibizioni. Voglio complimentarmi con l'organizzazione e vorrei che anche l'amministrazione organizzasse più manifestazioni soprattutto in questi mesi autunnali e invernali dove il corso tende a morire e a non essere frequentato più dai cittadini stessi".