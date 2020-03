Olbia, Comune e Giostrai in guerra per San Simplicio

Olbia, 05 marzo 2020 – Altro che pace fatta: giostrai e Comune di Olbia sono di nuovo in guerra. Non guerra fredda, ma una vera e propria guerra di carte bollate con tanto di ricorso al Tar della Sardegna.

Oggetto del contendere, come sempre, San Simplicio: la festa più amata dagli olbiesi, la festa della Gallura, la festa della discordia per il mondo mondo degli spettacoli viaggianti.

Lo scorso dicembre, il Comune di Olbia ha pubblicato – per tempo rispetto alla festa – l’Avviso pubblico per “l’assegnazione agli esercenti attività di spettacolo viaggiante dell’area ubicata nel parco Fausto Noce in occasione delle festività in onore di San Simplicio – Anno 2020”.

Con il ricorso, l’Associazione Anesv-Agis (e i 9 giostrai che hanno firmato il ricorso) ha chiesto – previa sospensiva – l’annullamento:

del “ Regolamento per la concessione di aree pubbliche agli esercenti di spettacolo viaggiante in occasione delle festività in onore di San Simplicio, Santo Patrono di Olbia ”, approvato con D.C.C. n. 15 del 15.03.2013, modificato con D.C.C. n. 134 del 19.12.2015, con D.C.C. n. 134 del 30.11.2017, nonché con D.C.C. n 4 del 14.02.2019;

”, approvato con D.C.C. n. 15 del 15.03.2013, modificato con D.C.C. n. 134 del 19.12.2015, con D.C.C. n. 134 del 30.11.2017, nonché con D.C.C. n 4 del 14.02.2019; dell’” Avviso pubblico per l’assegnazione agli Esercenti attività di Spettacolo Viaggiante dell’area ubicata nel Parco Fausto Noce, in occasione delle festività in onore di San Simplicio – anno 2020” ;

; di ogni altro atto presupposto/consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto, avverso il quale fa, fin d’ora, espressa riserva, di voler presentare ulteriore atto di motivi aggiunti.

Non è la prima volta che Comune e giostrai finiscono davanti al Tar: la speranza è che i due soggetti trovino un accordo e che San Simplicio non ne paghi le conseguenze.

Il Comune, intanto, ha deciso recentemente di resistere in giudizio per far valere le sue ragioni.