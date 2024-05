Olbia, competitività intelligente: "spendere bene e in fretta le risorse europee"

Olbia. Il vice presidente della Regione Sardegna Giuseppe Meloni: “Spendere bene e in fretta le risorse europee con il coinvolgimento dei vari territori dell’isola."

“Le risorse europee rappresentano un'opportunità straordinaria per migliorare il benessere dei cittadini, dei territori e delle imprese dell'isola. Dobbiamo spenderle bene e in fretta, e per farlo è essenziale creare occasioni di incontro come quello odierno”. Lo ha affermato il vice Presidente e Assessore della Programmazione e del Bilancio della Regione Sardegna, Giuseppe Meloni, nel corso del tavolo territoriale che si è svolto stamattina a Olbia nella cornice del Museo Archeologico, dedicato al tema della competitività intelligente, Priorità 1 del Programma regionale FESR Sardegna 2021-2027.

“Abbiamo imparato dagli errori del passato, in cui non sempre si è programmato correttamente l'utilizzo di queste risorse – ha proseguito il vice Presidente della Regione- Ora è fondamentale fare tesoro di quelle esperienze e lavorare insieme, coinvolgendo le persone, i territori e il partenariato”. Il Programma Regionale FESR 2021-2027, finanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, ha l'obiettivo di favorire una transizione sostenibile della Sardegna, in accordo con la Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile e in linea con gli obiettivi di Sardegna 2030. La giornata di Olbia ha rappresentato l’occasione per informare e dialogare con i possibili beneficiari del Piano Regionale Fesr, facendo il punto sulle esigenze del territorio.

“Olbia è stata l’ultima tappa di un primo giro di ascolto che abbiamo programmato nelle varie province dell’isola – ha aggiunto l’Assessore della Programmazione e del Bilancio Meloni -. La prima tappa è stata quella di Cagliari il 9 maggio per il lancio operativo del Fesr, poi ci siamo spostati a Bitti, Oristano e Nuoro e proseguiremo ascoltando i territori e le varie esigenze di investimento. L’attività di coinvolgimento è fondamentale per spendere nel migliore dei modi queste risorse”.