Olbia: che fine ha fatto l'asta per l'ex palazzo delle Ferrovie?

Olbia. Che fine ha fatto l'asta per l'acquisizione dell'ex palazzo delle ferrovie di Corso Vittorio Veneto? Se lo chiedono i consiglieri e le consigliere di minoranza con un'interrogazione ad hoc.

"Premesso che la data stabilita per l'esecuzione dell'asta pubblica è ormai decorsa, tutto ciò premesso chiedono al Sindaco di relazionare il Consiglio Comunale se l'amministrazione si è aggiuficata il bene e a quale prezzo", si legge nel documento protocollato dalla minoranza.

Poco prima dell'esame del Puc, l'amministrazione Nizzi ha reso noto che era intenzione del Comune acquisire il fabbricato abbandonato di Corso Vittorio Veneto, ormai divenuto un ricovero per senzatetto. L'acquisizione, nelle idee dell'amministrazione, era per interesse pubblico: il quartiere di San Simplicio è coinvolto in un progetto di riqualificazione e nel progetto è inserito anche quello stabile. L'asta avrebbe dovuto svolgersi in questi giorni: com'è andata a finire? Se lo chiedono i consiglieri di minoranza. Tra l'altro, questa non era l'unica asta pubblica alla quale il Comune aveva intenzione di partecipare: una seconda, riguardava un terreno nelle vicinanze del Mater Olbia.