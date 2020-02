Olbia celebra la XXVIII Giornata del Malato

Olbia, 8 febbraio 2020- L’11 febbraio è una ricorrenza mariana molto partecipata, in tutto il mondo infatti i cattolici celebrano la memoria liturgica della Beata Vergine Maria di Lourdes.

In occasione di questa data molto significativa per tutta la Chiesa, dal 1993 la festa della Madonna di Lourdes è diventata anche una ricorrenza particolare dell’anno nella quale viene celebrato un “momento speciale di preghiera e di condivisione, di offerta della sofferenza”. È stato papa Giovanni Paolo II a istituire la Giornata mondiale del malato e da allora questa festa speciale dedicata al tema della sofferenza si è diffusa in tutto il mondo.

Titolo scelto da Papa Francesco per la Giornata del Malato 2020 è “Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro”, un passo tratto dal Vangelo secondo Matteo (Mt 11,28) dal quale la comunità cristiana trae spunto per mettere al centro della speciale giornata una profonda riflessione del vissuto della sofferenza e della fragilità per le quali le persone colpite dalla malattia, diventano protagoniste.

Anche Olbia si prepara a vivere la celebrazione della XXVIII Giornata del Malato prevista il prossimo martedì 11 febbraio.

Nella chiesa di N. S. De La Salette, verrà celebrata una Santa Messa dedicata ai malati presenti nel territorio.

Alle ore 17, nella parrocchia guidata da Don Gianni Sini, numerose associazioni del Nord Sardegna: l’Oftal, l’Unitalsi, le ambulanze della Croce Rossa e Croce Bianca e “Un incontro una speranza”, si ritroveranno insieme a pregare per tutti i malati.

Si tratta di circa 100 malati che avranno la possibilità di partecipare alla Messa assieme a tutta la comunità parrocchiale, i parenti e gli accompagnatori. Nell’occasione tutti gliu ammalati avranno l’oppontunità di ricevere il sacramento dell’Unzione degli Infermi.

Gli ammalati, sia quelli in sedia a rotelle che i barellati, verranno accompagnati e amorevolmente assistiti dai volontari.

Al termine della celebrazione è previsto un momento conviviale per tutti i presenti.