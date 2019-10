Le majorettes di Olbia volano al Campionato Europeo

Olbia, 8 ottobre 2019 – E’ tempo di appuntamenti davvero importanti per le ragazze che fanno parte del “Gruppo Majorettes Tonino Spano” di Olbia.

Ancora non si sono riprese dalla grande emozione dovuta alla loro partecipazione ai campionati Italiani NBTA Majorettes e Twirling disputatosi lo scorso giugno a Lignano Sabbiadoro. In quella memorabile occasione, le nostre ragazze hanno conquistato ben 2 podi nelle sezioni “Traditional corp senior”, e “Parade corp senior”.

Ora è arrivata l’emozionante chiamata a rappresentare l’Italia all’European Championship Majorettes – NBTA Europe, insieme ad altre 6 eccellenze

italiane con le quali verrà formata la squadra della Nazionale Italiana Majorettes: Albairate, Calcinato, Cividade al Piano, Garenzano, Olbia, Pomezia, San Felice sul Panaro.

Questa sarà la formazione Italiana che affronterà gli atleti di altre 14 nazioni europee, in programma dal 10 al 13 Ottobre prossimo a Lignano Sabbiadoro.Quest’anno sarà proprio l’Italia ad ospitare il Campionato Europeo.

Le ragazze sono visibilmente emozionate ed onorate di rappresentare l’Italia. Stavolta entra in scena la Sardegna ma sopratutto la nostra Olbia partecipando ad un evento così importante. E’ la prima volta per un gruppo Sardo Majorettes arriva a competere in eventi di questo livello.

Le ragazze non si sono risparmiate durante quest’ultimo periodo e hanno lavorato duramente tutta l’estate, per preparasi al meglio a questo importante appuntamento.

Proprio stasera sono di partenza alla volta de il “Bella Italia Village EFA” dove si terrà il campionato.

Il gruppo delle Majorettes Tonino Spano ci tiene molto a ringraziare il Sindaco e tutta l’amministrazione comunale, gli sponsor e tutti coloro che le hanno appoggiato e sostenuto, per far loro realizzare questo grande sogno.

Forza ragazze faremo tutti il tifo per voi!