Olbia, cantiere in Corso Vittorio Veneto: dal 1° luglio stop alla circolazione

Olbia, 22 giugno 2020 – Un bel cantiere estivo non poteva mancare, soprattutto sulla principale strada della Città di Olbia: siamo in Corso Vittorio Veneto e dal 01 luglio una parte importante della sua lunghezza sarà sospesa alla circolazione.

Il tutto è contenuto nell’ordinanza dirigenziale della Polizia Locale, firmata dal comandante Giovanni Mannoni, numero 231 del 19 giugno 2020. I lavori sono quelli di riqualificazione dell’ingresso Ovest della città che oggi raccoglie tutto il traffico diretto e proveniente dall’Alta Gallura e da Tempio in particolare (soprattutto a causa della chiusura della strada di Monte Pino).

La presente ordinanza vale dal primo luglio 2020 al 19 dicembre 2020. Vediamola nel dettaglio.

In Corso Vittorio Veneto, dall’incrocio con via Vulcano (orientativamente davanti al supermercato Md) a quello con via Marco Polo (ingresso per il quartiere di Isticcadeddu), sarà sospesa la circolazione stradale veicolare (eccezion fatta per le persone residenti nel quartiere di Isticcadeddu – in particolare quelli delle vie VIE J. COOK, G. MARCONI, F. CORTEZ, F. PIZARRO, V. DE GAMA, F. KAFKA – e dei titolari delle aziende che insistono nell’area, nonché dei mezzi di soccorso, dei mezzi in uso alle persone disabili, dei mezzi De Vizia e delle forze dell’ordine), ci sarà il divieto di sosta su entrambi i lati con rimozione coatta e i pedoni dovranno passare sul lato opposto rispetto al cantiere. Il percorso alternativo è la tangenziale.

Non solo: le prescrizioni continuano per il tratto successivo. Sempre in Corso Vittorio Veneto, dall’incrocio con via James Cook all’incrocio con via Plutone, sospensione completa della circolazione stradale veicolare e pedonale, divieto di sosta in tutta l’area, percorso alternativo su tangenziale e su via Marco Polo.

Poi, in via Francisco Pizarro (dall’incrocio con Corso Vittorio Veneto a quello con via Guglielmo Marconi): completa sospensione della circolazione stradale veicolare e pedonale, divieto di sosta su entrambi i lati con rimozione coatta.

Via Giove: sospensione della circolazione strale nel tratto perpendicolare a Corso Vittorio Veneto, eccetto per i veicoli dei residenti o dei proprietari delle attività economiche (nonché veicoli a servizio di persone invalide, forze dell’ordine, mezzi di soccorso, mezzi De Vizia).

Il progetto di fattibilità, approvato a settembre 2019, prevedeva: