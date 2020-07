Olbia, caldo intenso e rischio incendio alto

Olbia, 22 luglio 2020 – La Protezione civile regionale ha emesso un nuovo bollettino per il rischio incendio e a Olbia e nella fascia costiera della Gallura è “arancione” per la giornata di domani: rischio alto con attenzione rinforzata.

Sulla Sardegna è in arrivo un rialzo delle temperature piuttosto importante. Per quanto riguarda la Gallura, domani sono previste temperature localmente elevate nei valori massimi principalmente nelle zone interne. In linea generale, l’anticiclone delle Azzorre si estenderà sul Mediterraneo donando tempo stabile e soleggiato. Secondo Windy.com, nella giornata di domani, le temperature massime potrebbero superare i 30°C abbondanti nel Nord-Est Sardegna.

Alle ore 12, Windy.com prevede: 36°C a Olbia, 34°C ad Arzachena, 32°C a Tempio Pausania, 29°C a Palau.